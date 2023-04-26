TİP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 TİP Hatay milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Hatay milletvekili adayları kim? TİP Hatay milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Hatay milletvekili adayları kim? TİP Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Hatay milletvekili adayları tam listesi...
TİP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ŞERAFETTİN CAN ATALAY
AYLİN AÇIKGÖZ
MEHMET ALİ GÜMÜŞ
EMRAH KARAÇAY
HASAN AŞKAR
NURCAN ÖRDEK
CANSU DALOĞLU
BARIŞ DAĞ
ABDULHAMİT YAYAR
HÜSEYİN AKGÖL
ÖZLEM PARLAK
Resmi İlanlar
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