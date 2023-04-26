TİP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 TİP Hatay milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Hatay milletvekili adayları kim? TİP Hatay milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:24
TİP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 TİP Hatay milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Hatay milletvekili adayları kim? TİP Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Hatay milletvekili adayları tam listesi...

TİP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ŞERAFETTİN CAN ATALAY

AYLİN AÇIKGÖZ

MEHMET ALİ GÜMÜŞ

EMRAH KARAÇAY

HASAN AŞKAR

NURCAN ÖRDEK

CANSU DALOĞLU

BARIŞ DAĞ

ABDULHAMİT YAYAR

HÜSEYİN AKGÖL

ÖZLEM PARLAK


TİP Milletvekili hatay

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