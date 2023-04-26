TİP İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 TİP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP İstanbul milletvekili adayları kim? TİP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP İstanbul milletvekili adayları kim? TİP İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP İstanbul milletvekili adayları tam listesi...
TİP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SALİHA SERA KADIGİL
ANIL DENİZCİ
ALİ RONAY
FATMA KARABULUT
SEDAT DUREL
TAYFUN BUDAK
DİDEM DOĞAN AYDEDİM
ASUMAN FAZLIOĞLU
ERDİNÇ MEHMETOĞLU
ARİF ÖZDEMİR
MAHBİP DİLEK
ÇAĞLAR ÇAĞLI
FİLİZ KILIÇ
FOTİ BENLİSOY
HARUN GÖKTEPE
MİZGİN ÖZMEN
BÜLENT YÜKSEL
ALİ İZZET ETİ
FIRAT ÇOBAN
GÖKÇE USTA
EYLEM PINAR
GÖRKEM DURU
ZEYNEP DEMİREL
OKTAY RAİF EVRENSEL
MEHMET KILIÇ
MEHMET ACAR
EZGİ CEREN IŞIK
ESİN AYDIN KAYA
GÜNER YENER
NURDAN ÜNVER
HAKAN BİLGEHAN
ESMA KARA
EMİRHAN TURAN
CENK VERDİ
UTKU URAZ AYDIN
TİP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET ŞIK
MISRA ÖZ
ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI
KORAY DOĞAN URBARLI
YILMAZ ASLANTÜRK
ŞERİF ÖZGÜR URFA
FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR
ATAKAN ÖZSOY
ENES KARAKAŞ
EVİN DOĞU
SENNUR SIRBUDAK
NACİYE BABALIK
BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL
METİN AKIN
EMRAH YALÇIN
ELİF DAMLA İLGİN
HASAN HÜSEYİN ŞENSES
BAHA AYDIN
MEHMET KÖKSAL
TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU
KAYACAN ÇENGEL
OZAN ERBAŞ
CAN YILMAZ KAYA
DERSİM ŞAN GENÇ
EREN IŞIKBAŞ
MERTCAN İLGÖZ
HASAN KARAYİĞİT
TİP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERKAN BAŞ
MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN
UMUR EKREM TALU
YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU
ÖZLEM TEKE
FEREMEZ TUNCAY
JİYAN AYBAR
AYLİN DOĞAN
BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ
NİLAY BARKIN
NİLER ALBAYRAK
EKREM ERDİN
VEYSEL DÖNMEZ
AHMET ORAL
EBRU KIRANER
MUHAMMED ÇELİK
SAADET ÖZSOY
FERHAT ÇELİKOĞLU
ÖMER TURA
ALEV SANATLIOĞLU
SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN
TANYEL SÜZER
ÜMİT DENİZ
FATMA BERAZZİOĞLU
SERKAN GENÇ
GÜNGÖR KAYA
GÖZDE ÖZEL
NİLGÜN TUTAK
ŞAHİN ÖZSOY
ÖZGE İNCE
ANIL GÜLER
YAĞMUR ÇETİN
NURHAK GÖRKEM DOĞAN
İLKİN ERKORKUT
GİZEM YERİK
GÜN ÇAĞ AYDIN
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