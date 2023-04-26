TİP İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 TİP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:31

Güncelleme: 26.04.2023 - 23:31

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP İstanbul milletvekili adayları kim? TİP İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP İstanbul milletvekili adayları tam listesi...

TİP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SALİHA SERA KADIGİL

ANIL DENİZCİ

ALİ RONAY

FATMA KARABULUT

SEDAT DUREL

TAYFUN BUDAK

DİDEM DOĞAN AYDEDİM

ASUMAN FAZLIOĞLU

ERDİNÇ MEHMETOĞLU

ARİF ÖZDEMİR

MAHBİP DİLEK

ÇAĞLAR ÇAĞLI

FİLİZ KILIÇ

FOTİ BENLİSOY

HARUN GÖKTEPE

MİZGİN ÖZMEN

BÜLENT YÜKSEL

ALİ İZZET ETİ

FIRAT ÇOBAN

GÖKÇE USTA

EYLEM PINAR

GÖRKEM DURU

ZEYNEP DEMİREL

OKTAY RAİF EVRENSEL

MEHMET KILIÇ

MEHMET ACAR

EZGİ CEREN IŞIK

ESİN AYDIN KAYA

GÜNER YENER

NURDAN ÜNVER

HAKAN BİLGEHAN

ESMA KARA

EMİRHAN TURAN

CENK VERDİ

UTKU URAZ AYDIN

TİP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET ŞIK

MISRA ÖZ

ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI

KORAY DOĞAN URBARLI

YILMAZ ASLANTÜRK

ŞERİF ÖZGÜR URFA

FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR

ATAKAN ÖZSOY

ENES KARAKAŞ

EVİN DOĞU

SENNUR SIRBUDAK

NACİYE BABALIK

BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL

METİN AKIN

EMRAH YALÇIN

ELİF DAMLA İLGİN

HASAN HÜSEYİN ŞENSES

BAHA AYDIN

MEHMET KÖKSAL

TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU

KAYACAN ÇENGEL

OZAN ERBAŞ

CAN YILMAZ KAYA

DERSİM ŞAN GENÇ

EREN IŞIKBAŞ

MERTCAN İLGÖZ

HASAN KARAYİĞİT

TİP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERKAN BAŞ

MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN

UMUR EKREM TALU

YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU

ÖZLEM TEKE

FEREMEZ TUNCAY

JİYAN AYBAR

AYLİN DOĞAN

BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ

NİLAY BARKIN

NİLER ALBAYRAK

EKREM ERDİN

VEYSEL DÖNMEZ

AHMET ORAL

EBRU KIRANER

MUHAMMED ÇELİK

SAADET ÖZSOY

FERHAT ÇELİKOĞLU

ÖMER TURA

ALEV SANATLIOĞLU

SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN

TANYEL SÜZER

ÜMİT DENİZ

FATMA BERAZZİOĞLU

SERKAN GENÇ

GÜNGÖR KAYA

GÖZDE ÖZEL

NİLGÜN TUTAK

ŞAHİN ÖZSOY

ÖZGE İNCE

ANIL GÜLER

YAĞMUR ÇETİN

NURHAK GÖRKEM DOĞAN

İLKİN ERKORKUT

GİZEM YERİK

GÜN ÇAĞ AYDIN