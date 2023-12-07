TİP İzmir’den yerel yönetim çalıştayı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 14:29

Güncelleme: 07.12.2023 - 14:29

Yerel seçim öncesi çalışmalarını sürdüren TİP, “Yeni bir yerel yönetim anlayışı mümkün” sloganıyla yerel yömetim çalıştayı düzenledi. İzmir’in Dikili ilçesinde dernekler, sendikalar, odalar, siyasi partiler ve yurttaşların katılımı ile gerçekleşen çalıştayda ilçelerin sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirildi.

Türkiye’de yeni bir yerel yönetim anlayışının güçlenmesi için TİP Karşıyaka İlçe Örgütü tarafından organize edilen çalıştayda ekonomik gelişmelerinden, kentsel sorunlarına, kültür sanat spor faaliyetlerinden, afet yönetimine kadar ilçeyi ilgilendiren başlıklarda konunun uzmanları değerlendirmelerde bulundular. Çalıştayın serbest kürsü kısmında ise yurttaşlar söz aldı.

TİP Karşıyaka İlçe Örgütü Başkanı Gökçe Karahan, çalıştayın sonuç raporunun ilerleyen günlerde katılımcılar ve yurttaşlar ile paylaşılacağını ifade etti. Belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri için de başvuruları almaya başlayan TİP İzmir’de sırasıyla tüm ilçelerde çalıştaylarına devam edecek.