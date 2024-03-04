TİP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Doğan Ergün: 'TKP yüksek oy aldığımız yerlere odaklandı'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:53

Güncelleme: 04.03.2024 - 15:00

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Doğan Ergün TİP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

TİP’in seçimlere bütünlüklü bir planla girdiğini söyleyen Ergün, “Türkiye'de yıllar sonra ilk defa sosyalist bir parti 1 milyon civarında bir oy aldı. Türkiye İşçi Partisi aslında bir kulvar yaratmaya bir alternatif haline gelmeye başladı. Sağ ideolojinin etkili olduğu bölgelerde bir araştırma yaptırdık. TİP’in aldığı bu 1 milyon oyun yaklaşık yüzde 15’i daha önce sağ partilere oy vermiş ya da seçimde cumhurbaşkanlığında yine sağ adaylara oy vermiş kesimden olduğunu gördük” dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Gebze’de aday olması hakkında da konuşan Ergün, “Biz artık Gebze gibi işçi sınıfı açısından neredeyse başkent olarak değerlendirilebilecek bir ilçede emekçilerin sesinin bir sosyalist partiyle beraber anılması gerektiğini düşünüyoruz. Ceketimizi koysak kazanırız şeklinde bir anlayış var. Biz buralarda ciddi bir hamleler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRI YAPIYORUZ"

Kadıköy’ün başlıca sorunlarını ele alan ve deprem konusunun önde gelen sorunlar arasında yer aldığını söyleyen Ergün, “Bunun için önlemler almaya, halkı seferber etmeye ve depreme hazırlıklı bir ilçe haline getirmeye çalışıyoruz. 31 Mart’tan sonra seçim sonuçları ne olursa olsun TİP’in mahallelerdeki örgütlülüğü devam edecek. O yüzden biz 1 Nisan’a çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"AKP’NİN KADIKÖY'DE ŞANSI YOK"

Ergün’ün yaptığı açıklamanın ardından gazeteciler sorularını yöneltti. Kadıköy’deki seçimlere ve AKP’nin adaylığına ilişkin gelen bir soruya, “Kadıköy'de sol damar var” diyen Ergün “TİP bir kulvar açtı. TİP’in açtığı o alanda siyaset yapmak hepimizi güçlendirir. Ancak Kadıköy'de AKP’nin kazanma ihtimali olduğunu asla görmüyoruz” yanıtını verdi.

"İBB HAKKINDA HENÜZ DEĞERLENDİRME YAPMADIK"

Toplantıda TİP’in yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kimi destekleyeceği soruldu. Ergün, “Biz İBB için nasıl bir tercihte bulunacağımızı henüz parti meclisinde değerlendirmedik. Değerlendirdikten sonra ona göre bir tavır belirleyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP tarafından kazanılmaması gerekiyor. Bizim önceliğimiz bu olacak” dedi.

"BU BİR TERCİH"

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Kadıköy adaylığına ilişkin gelen bir soruya ilişkin ise Ergün, “Biz Türkiye siyasi haritasına baktık. İktidarın güçlü olduğu, muhalefetin güçlü olduğu ve asansör diyeceğimiz yerler olarak üçe ayırdık. TKP’li arkadaşlar anladığım kadarıyla TİP’in nerede çok oy aldığını bakmışlar. TİP nerede çok oy almış; Defne’de, Kadıköy’de. Oralara da odaklanmışlar. Bu bir stratejidir eleştirmiyorum, TİP nerede güçlü oluyorsa oralara hamle yapmak bir tercihtir ancak bence burada bir problem var. Genel başkanımızın yaptığı gibi (Erkan Baş’ın Gebze adaylığı kastediliyor) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da en fazla AKP ile mücadele edeceğimiz ve emekçilerin lehine kazanabileceğimiz bölgeleri değerlendirmesinin, daha doğru olduğunu TKP’yle görüşmemizde ifade ettik” dedi.