TİP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 TİP Karabük milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Karabük milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Karabük milletvekili adayları kim? TİP Karabük milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:35
TİP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 TİP Karabük milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Karabük milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Karabük milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Karabük milletvekili adayları kim? TİP Karabük milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Karabük milletvekili adayları tam listesi...

TİP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

GÜNUZ FULYA UZ

ARZU GENLİK

ÖZÜM HANCI


TİP Milletvekili karabük

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