TİP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 TİP Karaman milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:36

Güncelleme: 26.04.2023 - 23:36

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Karaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Karaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Karaman milletvekili adayları kim? TİP Karaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Karaman milletvekili adayları tam listesi...

TİP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EZGİ GÜLŞEN

KENAN YILMAZ

OĞUZ YAŞARGİL