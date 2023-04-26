TİP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 TİP Karaman milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Karaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Karaman milletvekili adayları kim? TİP Karaman milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Karaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Karaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Karaman milletvekili adayları kim? TİP Karaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Karaman milletvekili adayları tam listesi...
TİP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EZGİ GÜLŞEN
KENAN YILMAZ
OĞUZ YAŞARGİL
Resmi İlanlar
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