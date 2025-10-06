Cumhuriyet Gazetesi Logo
TİP'li Samandağ Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür: 'Yine güzel bir linç kampanyası yiyeceğiz ama...'

TİP'li Samandağ Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür: 'Yine güzel bir linç kampanyası yiyeceğiz ama...'

6.10.2025 13:25:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
TİP'li Samandağ Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür: 'Yine güzel bir linç kampanyası yiyeceğiz ama...'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a depremin ardından Hatay'da yapılan hizmetler için teşekkür eden Türkiye İşçi Partili Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bu kez Milleyha Kuş Cenneti için teşekkür etti. Karaçay, “Büyük ihtimalle sosyal medyada yine güzel bir linç kampanyası da yiyeceğiz ama doğru olan şeye her zaman teşekkür edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cumartesi günü, 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden inşa çalışmalarını yerinde incelemek için bir kez daha Hatay'ı ziyaret etti.

AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, vali, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BU KEZ MİLLEYHA TEŞEKKÜRÜ

Toplantıda söz alan Türkiye İşçi Partili Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, daha önceki toplantıda Bakan Kurum'a teşekkür ettiği için sosyal medyada kendisinin linçe maruz kaldığını hatırlatarak bu kez Milleyha Kuş Cenneti ile ilgili teşekkür etti. Bölgenin 'Doğal Sit Alanı' ilan edilmesinin çevre için doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirten Karaçay, “Öncelikle linç edilmeyi göze alarak söylüyorum burada yapılan çalışma çok değerli bir çalışma. Yıllarca, on yıllarca çevre dostlarının bizim de mücadelesini verdiğimiz bir yerdi. Burada imar alanlarının kapatılması ile ilgili vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle sosyal medyada yine güzel bir linç kampanyası da yiyeceğiz ama doğru olan şeye her zaman teşekkür edeceğiz" diye konuştu.

Karaçay, sit alanı ilan edilen bölgede tarımla uğraşan veya arazisi olan vatandaşlar için Bakanlığın bir planı olup olmadığını sordu. Bakan Kurum da bakanlığa bağlı ilgili birimlerin vatandaşların mağduriyetini gidermeye yönelik çalışma yürüttüğünü kaydetti.

MİLLEYHA'YA BAKANLIKTAN 'DOĞAL SİT ALANI' KALKANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı, bilim insanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Milleyha Sulak Alanı geçen ay 'Doğal Sit Alanı' olarak tescil edildi. 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' kararı alınan kuş cennetinde korunan alan büyüklüğü 3 katı artırılarak 126 hektardan 383 hektara yükseltildi. 

İlgili Konular: #Murat Kurum #Samandağ #emrah karaçay

İlgili Haberler

Samandağ’da polisle kamulaştırma: Çevik kuvvet ve iş makineleri geldi, 1 yurttaş yaralandı
Samandağ’da polisle kamulaştırma: Çevik kuvvet ve iş makineleri geldi, 1 yurttaş yaralandı Hatay’ın Samandağ ilçesinde acele kamulaştırma kararıyla Kurtderesi Mahallesi’ne gelen iş makineleri ve çevik kuvvet, yurttaşlarla karşı karşıya geldi. Müdahale sonucu bir kişi yaralandı. Avukat Bedir Süleyman Abacı, uygulamayı 'mülkiyet gaspı ve doğa katliamı' olarak nitelendirdi.
Murat Kurum'la görüşmesi çok tartışılmıştı: TİP Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'dan açıklama geldi
Murat Kurum'la görüşmesi çok tartışılmıştı: TİP Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'dan açıklama geldi Hatay'da TİP'li Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Bu görüşme tartışmalara neden oldu. Karaçay'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Samandağ Belediyesi çok amaçlı salonunun açılışı gerçekleştirildi.
Samandağ Belediyesi çok amaçlı salonunun açılışı gerçekleştirildi. Samandağ Belediyesi tarafından Tomruksuyu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Karaçay Çok Amaçlı Salonunun açılışı gerçekleştirildi.