Samandağ’da polisle kamulaştırma: Çevik kuvvet ve iş makineleri geldi, 1 yurttaş yaralandı

Hatay Samandağ’da toplu konut yapımı için acele kamulaştırma kararı verilen Kurtderesi Mahallesi’ne dün sabah saatlerinde çevik kuvvet ve iş makineleri geldi. Yurttaşlar ve kolluk kuvvetleri arasında gerginlik yaşandı.

Makinelerin önüne geçen yurttaşlara polis müdahale etti, müdahale sonucu yaralanan bir yurttaş hastaneye kaldırıldı.

Mağdur yurttaşların gönüllü avukatlarından Bedir Süleyman Abacı, “Kamulaştırmasız el atma adı altında vatandaşlarımızın gurbet ellerde canını dişine takarak eşinden, çocuklarından uzakta çalışarak elde ettiği ata, dede toprağı tapulu arazilerine bir gece de el koyulma” dedi.

Abacı, “Bu haksız, hukuka aykırı ve vicdanları yaralayan karar sonrasında halkımız aylar öncesinde hukuk mücadelesini başlatmış ancak gözünü rant hırsı bürümüş şirketler hukuki süreci beklemeden halkımızın arazilerine kepçelerle girmeye başlamışlardır” diye konuştu.

‘TEMEL HAK’

En temel eylem hakkını kullanmak isteyen yurttaşların karşılarında bir muhatap bulamadığına dikkat çeken Abacı, “Şirket yöneticileri ve idareciler makamlarında oturmakta, vatandaşla görüşmeyi dahi reddetmektedir” ifadelerini kullandı. Yapılanın yalnızca mülkiyet gaspı değil aynı zamanda doğa katliamı olduğunu belirten Abacı, “Bölgede bulunan binlerce dönümlük hazine ve vakıf arazileri üzerinde istediğiniz şekilde tasarrufta bulunabilir, vatandaşın ata yadigarı toprağına dokunmadan da her türlü projeyi hayata geçirebilirsiniz” dedi.