Samandağ Belediyesi çok amaçlı salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Samandağ Belediyesi tarafından Tomruksuyu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Karaçay Çok Amaçlı Salonunun açılışı gerçekleştirildi. Yurttaşların bir araya gelebileceği, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan salon, bölge halkına hizmet sunacak.

Tüm zorluklara rağmen Samandağ’ı ileriye taşımak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Karaçay, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bugün Tomruksuyu Mahallesinde yer alan ve Karaçay Bucağına hizmet edecek olan çok amaçlı salonumuzun açılışını gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz gibi, hizmet götürmediğimiz mahalle kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz.”