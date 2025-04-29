Murat Kurum'la görüşmesi çok tartışılmıştı: TİP Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:03

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:04

TİP Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakanlık'ta gerçekleşen teşekkür ziyaretinde Karaçay, "yansıtılanın aksine merkezi yönetimle iş birliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini" belirtti.

Söz konusu görüntü sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından Karaçay, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Gündeme gelen görüntülerin yalnızca 10 saniyelik bir parçasının yansıtıldığı ve bunun yanlış anlaşılmaya neden olduğunu söyleyen Karaçay, "Samandağ Belediyemizin süregiden işlerini takip etmek amacıyla Çevre, Şehircilik Başkanlığı'nda bulunduğum sırada çelişmiştir. Bakan Kurum'la bu ziyaretim esnasında ayaküstü görüştük ve belediye binamızın yapımı konusundaki takibi için kendisine teşekkür ettim. Bakan Kurum ile bir toplantı yapmadığım gibi hiçbir konuşmamız da olmamıştır. Tamamlama protokolünü imzalamış olmaktan mutluluk duyduğumuz, yıllardır sürüncemede bırakılan belediye hizmet binamıza ilişkin bu teşekkürün Mağaracıklı hemşerilerimizin haklı mücadeleleriyle ilişkilendirmesi beni derinden üzmüştür" ifadeleri yer aldı.