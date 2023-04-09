TİP milletvekili adayı Can Atalay kimdir? Can Atalay kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 16:25

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 16:25

Seçimlere az kala, partilerin milletvekili aday listeleri netleşirken, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, konuyla ilgili açıklama yaptı. Baş, avukat Can Atalay'ın milletvekili adayı olduğunu duyurdu. Atalay'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CAN ATALAY KİMDİR?

Can Atalay, 24 Mart 1976'da İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü. Mezun olduktan sonra bir süre NTV'nin hukuk departmanında çalıştı. Gülen Cemaati'nin kamu kurumlarında gizlice örgütlenmesiyle ilgili araştırmaları nedeniyle yargılanan gazeteci Ahmet Şık'ın avukatlığını yaptı. Şık'ın "İmamın Ordusu" kitabının özgürleşmesi, "Dokunan Yanar" adıyla okunması eylemlerinde yer aldı.

İstanbul merkezli Sosyal Haklar Derneği'nin yönetim kurulunda yer aldı. 2014'te 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan Soma Faciası'ndan sonra Soma davasının ve ardından Ermek maden kazasının avukatlığını; 2016 yılında 11 çocuğun yaşamını yitirdiği 24 çocuğun yaralandığı Adana öğrenci yurdu yangınında mağdur ailelerin avukatlığını, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen Çorlu tren kazasıyla ilgili davada hayatını yitirenlerin yakınlarının avukatlığını; 2020'de yedi işçinin ölümü, 127 işçinin yararlanmasına neden olan Hendek havai fişek fabrikası patlamasında işçi ailelerinin avukatlığını üstlendi. Mimarlar Odası'nın avukatı olarak İstanbul'da Validebağ Korusu'ndaki yapılaşma ile mücadele eden Validebağ gönüllülerini savundu. İstanbul'da Emek Sineması'nın yıkılmasına karşı düzenlenen kampanyanın örgütleyicileri arasında yer aldı ve Danıştay'da Gezi Parkı planlarını iptal ettirdi.

Atalay, Gezi Parkı’na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması’nın avukatlığını yürüttü. Gezi Davası'nda sanık olarak davaya dahil edilip gözaltına alındı; yargılandığı iki davadan beraat etti. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davanın 25 Nisan 2022'da Silivri Kampusundaki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



