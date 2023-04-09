CHP İstanbul milletvekili adayı Türkan Elçi kimdir? Türkan Elçi kaç yaşında, nereli?

Türkan Elçi, İstanbul 3'üncü bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterildi. Peki, CHP İstanbul milletvekili adayı Türkan Elçi kimdir? Türkan Elçi kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 16:18
CHP İstanbul milletvekili adayı Türkan Elçi kimdir? Türkan Elçi kaç yaşında, nereli?
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Öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul 3'üncü bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterildi. Türkan Elçi'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

TÜRKAN ELÇİ KİMDİR?

Türkan Elçi, 1954'te İzmir'de doğdu. Türkan Elçi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tahir Elçi'nin eşidir. 



Türkan Elçi milletvekili adayı Tahir Elçi

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