AKP Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay kimdir?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:19

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 14:19

Alınan bilgiye göre Günay, 13 Mart'ta AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevine başlayan Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğradı. Darbedilen Günay, darp raporu aldıktan sonra Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Günay, suç duyurusunda kendisini, aralarında köy muhtarlarının da olduğu 5 kişinin darbettiğini iddia etti. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Murat Günay'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MURAT GÜNAY KİMDİR?

Av. Murat Günay, Çorum'da doğdu ve ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Mardin'de çalışmaya başlayan Günay, bir süre sonra Çorum Barosunda mesleğine devam etti. Çorum'daki birçok sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalıştı. Bir süre Ondokuzlar Oluşumu Genel Başkan Vekililiğini üstlenen Günay, il başkanı olarak atanmadan önce AKP Çorum İl Başkanlığında teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.











