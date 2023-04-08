Aslı İnandık kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı İnandık hangi partiye üye oldu?

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 11:30

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 11:30

Melis Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aslı İnandık'ın partilerine katıldığını açıkladı.

Akyürek'in paylaşımı şöyle:

"Oyuncu dostumuz Aslı İnandık Tip’e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız! Aramıza hoş geldiniz."

ASLI İNANDIK KİMDİR?

Aslı İnandık, 3 Ekim 1989 tarihinde Ankara'nın Anıttepe ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Ankara Güzel Sanatlar Lisesinde müzik bölümünde okudu ve Gazi Üniversitesinde Müzik bölümünü bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşti.

Oyunculuk eğitimi devam ederken Vine ve Instagram'da karakter videoları yayınlamaya başladı ve YouTube ile devam etti. Gülse Birsel'in bu videoları görüp kendisine teklifi üzerine 2014 yılında Yalan Dünya'nın final bölümünde ufak bir rol ile dizi kariyerine başladı. 2017 yılında Güldür Güldür'e katıldı. Daha sonra yer aldığı diziler sırasıyla Yıldızlar Şahidim ve Benim Tatlı Yalanım dizileriydi. Yıldızlar Şahidim dizisinde Feraye ve Benim Tatlı Yalanım dizisinde Saniye Doğan karakterlerini canlandırdı.

Sinema kariyerinin ilk filmi 2015 yılında Buket karakteriyle yer aldığı Şevkat Yerimdar 2 filmi oldu. 2018 yılında ise Köleler Adası isimli oyunla tiyatro sahnesine çıktı. Bu dönemde yaptığı açıklamalarda daha önce sosyal medyada yaratıp canlandırdığı karakterleri senaryolaştırıp film çekmek istediğini ifade etti. 2019 yılında bu isteğini gerçekleştirdi ve sekiz ayrı karakterini de canlandırdığı Aslı Gibidir filminde Aslı rolünü üstlenerek ilk başrolünü oynadı. Bir filmde bir oyuncunun sekiz ayrı karakteri canlandırması Türk sineması için bir ilkti. Aynı yıl rol aldığı Soluk filminde canlandırdığı yine Aslı isimli karakterle 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal yarışma kategorisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü aldı.

ASLI İNANDIK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014 Yalan Dünya Özge

2017 Yıldızlar Şahidim Feraye

2017 Güldür Güldür Gülşen

2019 Benim Tatlı Yalanım Saniye Doğan

2020 Menajerimi Ara Kendisi

ASLI İNANDIK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2015 Şevkat Yerimdar 2 Buket

2018 Cici Babam Havaalanındaki kız

2019 Soluk Aslı

2019 Aslı Gibidir Aslı

2020 Bir Türk Masalı

2023 Oregon Gaye