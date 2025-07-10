TİP Milletvekili Serra Kadıgil, LGS soru kitapçıklarının paylaşılmasını Meclis gündemine taşıdı

TİP Milletvekili Serra Kadıgil, Cumhuriyet'in gündeme getirdi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) soru kitapçıklarının belirlenen süreden önce paylaşılmasına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi.

Kadıgil, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik soru önergesinde '' Göstermelik de olsa yürütülen soruşturma, henüz neticelenmemişken, 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin geleceğini belirleyecek sınav sonuçları yarın nasıl açıklanabilecektir?'' dedi.

''Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı henüz tamamlanmadan soruların ve cevap anahtarlarının “WhatsApp” üzerinden paylaşılmasıyla ilgili iddialar kamuoyuna yansımıştır. 15 Haziran 2025 tarihinde, sözel oturumun saat 09.30'da, sayısal oturumun ise 11.30'da başladığı sınavda, henüz sınav bitmemişken saat 11.57’de her iki oturumun da sınav sorularının ve cevaplarının paylaşıldığı iddia edilmiştir. Pek çok veli tarafından savcılıklara ve CİMER’e yapılan şikayetler sonucu iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı bizzat sizin tarafınızdan duyurulmuştur.

Ancak “LGS sınavında soru kitapçığımız bizim arzu ettiğimiz, alenen açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı fakat sabah sözel kısımdaki sınav başlayıp tamamlandıktan yaklaşık bir saat sonra, 11.57’de sosyal medyada paylaşılıyor. Bizim istediğimiz saatten daha erken yayınlandı ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduk” sözleriyle sadece sözel bölüme ait sızdırma varmış gibi manüpüle ettiğiniz süreçle ilgili başlatılan soruşturmanın akıbeti ise henüz belli değildir.

Öte yandan, sınav takvimine göre; sonuçların 11 Temmuz Cuma günü açıklanacağı, tercihlerin de 14-24 Temmuz arasında yapılacağı, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edileceği bilinmektedir.

Bu bağlamda

1- Sadece sözel bölüm sorularının, sözel için ayrılan süre bittikten sonra yapıldığını kabul eden açıklamanızın aksine sayısal bölüme ait soruların tamamın da henüz sınav devam ederken, 11.58’de, bazı whatsapp gruplarında paylaşıldığı belgelerle sabit olmasına rağmen “Bizim istediğimiz saatten daha erken yayınlandı ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil” sözleriyle baştan hüküm kurduğunuz soruşturmanın akıbeti nedir? Süreçten anlaşıldığı üzere kamuoyunun tepkisini azaltmak için görevlendirdiğiniz MEB müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma raporu ne zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır?

2- Göstermelik de olsa yürütülen soruşturma, henüz neticelenmemişken, 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin geleceğini belirleyecek sınav sonuçları yarın nasıl açıklanabilecektir? Öğrenciler tercihlerde bulunup yerleştirildikten sonra sınava ilişkin iddiaların tamamının doğruluğunun kabul edildiği bir soruşturma raporu hazırlanması mümkün müdür? Tüm bu süreçler yaşandıktan sonra sınavın iptal edilmesi, yenilenmesi gibi bir olasılık mevcut mudur? ''