TİP, TBMM'nin yasama yılı açılışına katılmama kararı aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ardından Türkiye İşçi Partisi de (TİP) 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararı aldı.

TİP'ten yapılan açıklama karar şu ifadelerle duyuruldu:

"Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay'dan Ankara'ya Özgürlük Yürüyüşü'nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilerde aranmaktadır.

Bu tabloda Anayasa'ya ve AYM kararlarına uymayarak anayasal düzeni fiilen ortadan kaldıran, halk iradesinin seçtiklerini yargı müdahaleleriyle görevinden alıkoyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirecek TBMM açılış töreninde partimiz yer almayacaktır. Aynı saatlerde Meclis'te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı ziyaret edeceğiz."