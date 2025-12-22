Cumhuriyet Gazetesi Logo
TİP'ten komisyona katılmama kararı

22.12.2025 17:44:00
Haber Merkezi
Türkiye İşçi Partisi, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 23 Aralık Salı günkü rapor yazım toplantısına katılmayacağı bildirdi. Ortak raporun yalnızca grubu olan partilerin temsilcileri tarafından yazılacağı duyurulan açıklamada, “Komisyon’a karşı şeffaf davranmayan iktidar iradesiyle kendi raporumuzu ortaklaştırmak için çaba sarf etmeyi anlamlı bulmamamız nedeniyle, ‘resmi davetle sohbet toplantısı’na katılmayacağız” ifadelerine yer verildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulan yazılı dilekçe TİP'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

 

Komisyon’un son toplantısında, ortak metin yazımı için Komisyon'da bulunan parti temsilcilerinin tamamının olacağı bir çalışma grubu oluşturulacağı hatırlatılan dilekçede, bu durumun değiştirildiği, ortak rapor yazımının yalnızca Meclis’te grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından yapılacağının anlaşıldığı belirtildi.

 

TİP’in de aralarında bulunduğu grubu bulunmayan partilerin temsilcilerinin sürece dahil edilmediğinin vurgulandığı dilekçede, grubu olmayan partilerin temsilcilerinin yalnızca görüşlerinin alınması amacıyla Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından 23 Aralık 2025 Salı günü yapılacak bir toplantıya davet edildiği ifade edildi.

"ŞEFFAF OLMAYAN İKTİDARLA ÇABAYI ANLAMLI BULMUYORUZ"

 

Bu durumun antidemokratik olmasının yanı sıra katılımcılığı da ihlal ettiğinin belirtildiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

 

“Türkiye İşçi Partisi, ülkenin en önemli sorunlarından birine çözüm umudu beliren bir ortamda hem kalıcı bir barışın inşa edilmesi hem de yargının hukuk normlarıyla işleyeceği yapısal bir reform için gerekli düzenlemeleri dile getirerek ülkenin demokratikleşmeye olan ihtiyaç ve özleminin sözcülüğünü yapmak üzere komisyon çalışmalarında yer almıştır.

 

Partimiz açısından Komisyon’da yer almanın bir diğer önemli gerekçesi, yürütülen çalışmaları kamuoyunun şeffaflık talebine uygun biçimde kamuoyu ile paylaşmak olmuştur. Yer aldığımız Komisyon ise, şeffaflık yerine ısrarla kapalı oturum ve görüşmelerle çalıştırılmıştır. Son örneğini bizzat Komisyon adına İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin tutanaklarının Komisyon ile paylaşılmamasında gördüğümüz gibi şeffaflık ilkesine aykırı tüm bu tutumlar aynı zamanda Komisyon üyelerinin sürece ve çözüm önerilerine dair sağlıklı bir değerlendirme yapmasını da engellemektedir.

 

Partimizin Komisyon sonuç raporunda yer almasını zorunlu bulduğu noktalar, gerekli yasal düzenlemeler ve bu düzenlemeleri hayata geçirebilmek için siyasi anlayış değişimine dair görüşleri başkanlığınıza iletilen raporumuzda yer almaktadır. Bunun ötesinde ekleyeceğimiz başka bir konunun olmaması ve Komisyon’a karşı şeffaf davranmayan iktidar iradesiyle kendi raporumuzu ortaklaştırmak için çaba sarf etmeyi anlamlı bulmamamız nedeniyle, Türkiye İşçi Partisi olarak, tüm ciddi tartışmaların halktan gizli/tutanaksız yapma pratiğinin bir uzantısı olan 'resmi davetle sohbet toplantısı'na katılmayacağımızı bilgilerinize sunarım.”

