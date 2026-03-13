TİP üyelerinden 'Repkon' eylemi: 'Katliamın bombaları bu fabrikada üretiliyor'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.03.2026 14:30:00
Haber Merkezi
TİP üyeleri, ABD iştiraki üzerinden ABD ve İsrail'e silah satışı yapacağı öne sürülen Repkon firmasını protesto etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri,  ABD iştiraki üzerinden ABD ve İsrail'e silah satacağı iddia edilen Repkon'un İstanbul'daki binasında eylem yaptı. 

Yapılan eylemde taşınan pankartta ''Katliamın bombaları bu fabrikada üretiliyor'' ifadeleri yer aldı. 

TİP'in X hesabından paylaşılan protesto görüntülerinde ''Siyonist İsrail’e ve haydut ABD’ye bomba üretip satan Repkon Fabrikası'nın önündeyiz. İstanbul İl Başkanımız Furkan Seyhan’ın konuşmasının ardından yoldaşlarımız kendisini üretim tesisinin kapısına zincirledi. Eylemimiz sürüyor. Siyonizmin suçlarına Türkiye ortak olmayacak!'' dedi. 

İlgili Konular: #ABD #TİP