TİP üyelerinden 'Repkon' eylemi: 'Katliamın bombaları bu fabrikada üretiliyor'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, ABD iştiraki üzerinden ABD ve İsrail'e silah satacağı iddia edilen Repkon'un İstanbul'daki binasında eylem yaptı.
Yapılan eylemde taşınan pankartta ''Katliamın bombaları bu fabrikada üretiliyor'' ifadeleri yer aldı.
TİP'in X hesabından paylaşılan protesto görüntülerinde ''Siyonist İsrail’e ve haydut ABD’ye bomba üretip satan Repkon Fabrikası'nın önündeyiz. İstanbul İl Başkanımız Furkan Seyhan’ın konuşmasının ardından yoldaşlarımız kendisini üretim tesisinin kapısına zincirledi. Eylemimiz sürüyor. Siyonizmin suçlarına Türkiye ortak olmayacak!'' dedi.
Siyonist İsrail’e ve haydut ABD’ye bomba üretip satan Repkon Fabrikası'nın önündeyiz. İstanbul İl Başkanımız Furkan Seyhan’ın konuşmasının ardından yoldaşlarımız kendisini üretim tesisinin kapısına zincirledi. Eylemimiz sürüyor.— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 13, 2026
Siyonizmin suçlarına Türkiye ortak olmayacak! pic.twitter.com/dtKuC2Bob7