TİP'e katılmışlardı: Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan’ın aday olduğu iller belli oldu
Türkiye İşçi Partisi, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Listeye göre, oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan'ın aday olduğu iller de belli oldu.
Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 ilde milletvekili adayı gösterdi. TİP listelerinde, aday adaylıkları üzerine kamuoyunda konuşulan bazı ünlü isimlerin yerleri de belli oldu.
Listede TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul üçüncü bölge, Barış Atay Antalya’dan milletvekili adayı oldu.
Siyasete atılan oyuncu Mehmet Aslantuğ Muğla birinci sıra, oyuncu Serhat Özcan da Balıkesir birinci sıradan aday oldu.
Aslantuğ, adaylığı ile ilgili "Giden çocukların burada tutunmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur" demişti.
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