TİP, milletvekili aday adaylığı başvuru süresini 27 Mart'a kadar uzattı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 23:34

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 23:34

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seçimler için milletvekili aday adaylığı başvuru sürecini yoğun talep nedeniyle 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi. Partinin açıklaması şöyle:

“Yurttaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda, Türkiye İşçi Partisi milletvekilliği aday adaylığı başvurusu sürecini 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”