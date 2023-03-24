TİP, milletvekili aday adaylığı başvuru süresini 27 Mart'a kadar uzattı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için milletvekili aday adaylığı başvuru sürecini yoğun talep nedeniyle 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 23:34
TİP, milletvekili aday adaylığı başvuru süresini 27 Mart'a kadar uzattı
Abone Ol google-news

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seçimler için milletvekili aday adaylığı başvuru sürecini yoğun talep nedeniyle 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi. Partinin açıklaması şöyle:

“Yurttaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda, Türkiye İşçi Partisi milletvekilliği aday adaylığı başvurusu sürecini 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”


türkiye işçi partisi TİP

İlgili Haberler

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TİP'ten milletvekili aday adayı oldu

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TİP'ten milletvekili aday adayı oldu
İl Emniyet Müdürü Tipioğlu ikinci kez AKP'den aday!

İl Emniyet Müdürü Tipioğlu ikinci kez AKP'den aday!
Nihat Hatipoğlu yerine GİBTÜ'ye rektör olarak atanan Şehmus Demir kimdir?

Nihat Hatipoğlu yerine GİBTÜ'ye rektör olarak atanan Şehmus Demir kimdir?

En Çok Okunan Haberler