TİP, milletvekili aday adaylığı başvuru süresini 27 Mart'a kadar uzattı
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için milletvekili aday adaylığı başvuru sürecini yoğun talep nedeniyle 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzattığını duyurdu.
TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seçimler için milletvekili aday adaylığı başvuru sürecini yoğun talep nedeniyle 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi. Partinin açıklaması şöyle:
“Yurttaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda, Türkiye İşçi Partisi milletvekilliği aday adaylığı başvurusu sürecini 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
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