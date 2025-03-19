TİP'ten dayanışma ilanı: 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:23

Güncelleme: 19.03.2025 - 12:23

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu, sabahın erken saatlerinde acil bir toplandı. Toplantının ardından parti yönetimi dayanışma çağrısında bulundu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

TİP Merkez Yürütme Kurulu, bu sabah erken saatlerde acil olarak toplanmıştır.

Türkiye, bir kez daha AKP-MHP iktidarının darbe girişimiyle, fiili bir sıkıyönetimle karşı karşıyadır.

Halk iradesini ayaklar altına almaya çalışan bu girişimi halkımızla beraber boşa çıkaracağız.

Ele geçirdiği güçle yargıyı kendi emellerine alet edip halka karşı suç üstüne suç işleyenlere teslim olmayacağız.

Belediyeler nezdinde demokrasiyi,

Gezi Direnişi nezdinde halkın meşru-barışçıl direnme hakkını, Basın-yayın ve sosyal medya nezdinde halkın haber alma hakkını,

Bir bütün olarak en temel özgürlüklerimizi hedef alan bu kapsamlı saldırı karşısında tüm halkımızı bulundukları her yerde ses çıkarmaya çağırıyoruz. Sokaklarımızda, okullarımızda, iş yerlerimizde, otobüslerde, vapurlarda bu saldırıya boyun eğmediğimizi ortaya koyacağız.

TİP olarak, rejimin saldırısının doğrudan muhatabı olan kim varsa hepsinin yanında olduğumuzu, darbeye karşı ortak bir duruş sergileyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!

SES VER TÜRKİYE!