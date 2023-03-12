TİP'ten HDP'nin tek listeden seçime girme önerisine muhalefet şerhi: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 19:01

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 19:06

Parti meclisini Hatay’da toplayan Türkiye İşçi Partisi (TİP), iki günlük toplantının ardından HDP’nin Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki tüm partilerin ortak listelerden seçime girmesi önerisine şerh koydu.TİP, Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesine yönelik değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, Saray Rejimi’ni alt etmek ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen ucube yapıdan halkımızı kurtarmak için muhalefetin ortak bir adayda birleşmesi yönündeki eğilim değerlidir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönündeki değerlendirmemizi başta Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki müttefik kurumlar olmak üzere demokratik kamuoyuyla istişare ederek karar haline getirmek konusunda MYK yetkilendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi, 11-12 Mart 2023 tarihinde siyasi ve örgütsel kararlar almanın yanı sıra depremzede yurttaşlarımızla dayanışmamızı ifade etmek, iktidarın politikalarıyla bir katliama dönüşen afetin etkilerini yerinde tespit etmek, afetle mücadele çalışmalarımızı değerlendirmek üzere 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerimizden biri olan Hatay’da toplandı.Depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Kara günleri dayanışmayla aşacağız. Ülke tarihimizin en önemli seçimlerinden birine yaklaşılırken yapılan toplantıda aşağıdaki değerlendirmeler yapıldı, kararlar alındı" ifadesini kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: