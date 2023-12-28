TİP'ten HSK'ye çağrı: 'Bugün derhal toplanmalılar'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:04

Güncelleme: 28.12.2023 - 15:04

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili 'Can Atalay hakkında karar vermesi için' dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Kararın ardından tepki gösteren avukatlar, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın kaldırması için dilekçe yazdı. Adliye önünde de bir basın açıklaması yapan avukatlar sürece ilişkin bilgi verdi. Basın açıklamasına, TİP’liler, avukatlar, milletvekilleri ve sanatçı Melike Demirağ katıldı.

Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı hukuki sürece değinerek, “İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararını ikinci kez uygulamayacağını açıkladı. Anayasa Mahkemesi ikinci kez bir ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması diye bir şey olamaz. Bu kararı 15 üyenin 15’i oy birliği ile verdi. Daha önceki ihlal kararında Can Atalay’ın milletvekili dokunulmazlığından faydalanması mümkün değildir diyen üyeler de bu ikinci ihlal başvurusunda Anayasa Mahkemesi’nin kararları zorunluluktur kararı verdi” dedi. Geçen haftadan beri adliye önünde beklediklerine vurgu yapan Taşçı, “Heyetle görüşmeye çalıştık görüşemedik. Kalemle görüşmeye çalıştık. Kavgalar çıktı güvenliklerle karşı karşıya getirildik. Avukatlar adliyeye alınmadı. Biz o zaman anlamıştık meseleyi. Yine bu kararı vermeyeceklerdi. Bugün Türkiye’de bir milletvekilinin hukuk güvenliği yoktur. Türkiye’de hiçbir yurttaşın hukuk güvenliği yoktur. Bir siyasi inat uğruna memleket yargısı bu hale getirilmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz ettik. Bütün yolları artık denemek zorundayız. Bu mücadeleden vazgeçemeyiz” ifadelerini kullandı.

HSK'YE ÇAĞRI YAPILDI

TİP Parti Meclisi Üyesi ve Avukat Özgür Urfa ise, “Tabelaya mahkeme yazmakla mahkeme olmayacağı, üzerine cübbe giymekle hakim olunmayacağı ortaya çıktı. Artık İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi muhatabımız değildir. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na çağrıda bulunuyoruz: 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne imza atan hakimleri görevden uzaklaştırılmaları için açığa alınmaları için Anayasayı kaç kere daha ihlal etmeleri gerekmektedir? Kaçıncı Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için görevden alınacaklardır? HSK bugün derhal toplanmalıdır” dedi.

Urfa sözlerini şu şekilde noktaladı: “İkinci çağrımız Anayasa Mahkemesi ve üyelerine: verdikleri gerekçeli kararda anayasayı korumakla yükümlü olan kurumun kendileri olduğu yazmaktadır. O halde verdikleri kararın takibini yapmalılardır. Anayasa Mahkemesi üyeleri gereğini yapmalılardır. Üçüncü çağrımız ise barolaradır: Türkiye Barolar Birliğimiz gereğini yerine getirmelidir. Toplanarak bir eylem planı ortaya koymalılardır. 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına ya dur diyeceğiz ya dur diyeceğiz çünkü başka çaremiz yok. Halkımızı da göreve davet ediyoruz. Hep birlikte bu karanlık düzene karşı mücadeleye davet ediyoruz”