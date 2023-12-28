CHP'li Ali Mahir Başarır'dan HSK'ye 'Can Atalay' çağrısı: '13. Ağır Ceza Hakimlerine gereğini yapın'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:34

Güncelleme: 28.12.2023 - 14:34

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Başarır, özetle şunları söyledi:

"Dün yine Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararında açık seçik, daha hukuk fakültesinde, birinci sınıfta, Anayasa dersi alan bir öğrencinin bile anlayacağı şekilde, dosyayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi ve ne yapması gerektiğini söyledi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa 153 göre; Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma zorunluluğu olmasına rağmen, yine dosyayı Yargıtay’a yolladı. Düşünün Türkiye’de bir yerel mahkeme, yasamaya, yargıya, bir anlamda da yürütmeye darbe yapıyor. ‘Anayasa Mahkemesi kararını tanımam’ diyor. Eğer Yargıtay da denetim görevini yapıp, bu kararı vermezse Can Atalay yine cezaevinde olacak. Utanç verici bir durumdur.

HSK’ya sesleniyorum: Anayasal bir darbe girişiminde bulunan, Meclis iradesini hiçe sayan, Meclis’e darbe yapan bu mahkemenin üyelerine derhal gereğini yapın. Türkiye, Anayasası uygulanmayan bir ülke olarak dünyaya rezil oluyor. Hatay halkının seçmiş olduğu bir milletvekili cezaevinde ve mahkeme Anayasaya kafa tutarak buna direniyor.

'O HEYETTEN UTANIYORUM'

85 milyona sesleniyorum: Hiçbiriniz hukuksuz 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını dinlemeyin. Hepiniz eyleminizi ortaya koyun. Eğer bir kez seçilen milletvekili, Anayasaya rağmen cezaevine atılırsa; Türkiye bambaşka bir yere gider. Türkiye’nin hukuku, 80 darbesinin hukukundan çok geride. Kötü de olsa bir anayasa kavramı vardı, Türkiye’de artık anayasa kavramı yok.

O heyetten utanıyorum bir hukukçu olarak. CHP Grubu olarak o heyeti istifaya, o heyet hakkında HSK’yı, savcıları işlem yapmaya davet ediyorum. Türkiye bunu hak etmiyor. Bir kez daha söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum: Can Atalay’ın yeri burası. Bunu anayasa emrediyor, Anayasa Mahkemesi kararı söylüyor."