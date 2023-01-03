TİP'ten yandaş Yeni Akit'e suç duyurusu

03 Ocak 2023 Salı, 17:06

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikâhı ile "evlendirilen" ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılan kızı H.K.G.’yi hedef gösteren haberini yayınlayan Yeni Akit hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde “Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” gerekçeleri gösterildi.

"AİT OLDUĞU YER ZİNDAN"

Konuya ilişkin Kadıgil, yaptığı açıklamada “6 yaşından itibaren bir çocuğun sistematik istismarına göz yuman karanlık zihniyet şimdi de bir yandan suçu ve suçluyu överken diğer yandan çocuğun fotoğraflarını yayımlayarak yeni bir istismara yol açmaktadır. Bu karanlığın ait olduğu yer de tıpkı o çocuk tecavüzcüleri gibi zindanlardır” ifadelerini kullandı.



ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

TİP Parti Meclis üyesi ve İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek ise ilgili habere erişim engeli getirilmesi için Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulundu.

Akyürek Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı başvurusunda, haberin yargılama sürecine müdahale niteliği taşıdığını, faillerin savunuculuğunun yapıldığını ve 14 yaşında gelinlik giydirilen fotoğraflara yer verilerek çocuk istismarının normalleştirildiğine dikkat çekti.



NE OLMUŞTU?

Yeni Akit’in 2 Ocak'ta yayınladığı haberde istismar mağduru olan H.K.G.'nin reşit olmadığı yaşta çekilmiş ve yüzünün açık olduğu fotoğrafları paylaşmıştı. Haber "Düğün fotoğrafında 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?" başlığı ile servis edilmişti.