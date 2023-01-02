Yandaş Akit istismarı böyle aklamaya çalıştı: 'Düğün fotoğrafında 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 10:56

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken dini nikâhla ‘evlendirdiği’ ve yıllarca cinsel istismara maruz bıraktığı kızı H.K.G.'nin yaşadıkları ile ortaya çıkan ses kayıtları Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Skandalla ilgili soruşturmada Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanırken, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, mağdur H.K.G'yi suçlayan ve istismarcıların aklanmaya çalışıldığı skandal bir habere imza attı.

"Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki H.K.G. 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?" başlığıyla yayımlanan haberde, mağdurun ismi ve fotoğrafları sansürsüz olarak paylaşıldı. 6 yaşındaki kızını 'evlendiren' Yusuf Ziya Gümüşel ve H.K.G'nin eski eşi Kadir İstekli'ye iftira atıldığı öne sürülen haberde, "Henüz 6 yaşındayken onunla evlendiği söylenen Kadir İstekli de baba Yusuf Ziya Gümüşel ile birlikte adalete teslim olarak, üzerine atılı iftirayı göğüsleyip hapse girdi" ifadelerine yer verildi.

Mağdur H.K.G'nin düğün sırasında da 'çocuk' olduğunu görmezden gelen Yeni Akit, skandal haberinde, "Yusuz Ziya Gümüşel Hocaefendi, yaşadığı tüm süreci "Allah'a sığınıyorum. Bir gün gerçekler elbet ortaya çıkacak" cümleleri ile metanetle karşılarken, etkisinde kaldığı kişilerin kışkırtması ile kocasına, babasına ve onlar üzerinden tüm Müslümanlara iftira atılmasına sebep olan H.K.G.'nin düğünde çektirdiği fotoğraf karelerine bakmak bile, iftirayı ortaya koyuyor" dedi.