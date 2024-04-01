TİP'ten yerel seçim açıklaması: 'Saray iktidarının yıkılacağına olan inanç yükselmiştir'

Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:51

Güncelleme: 01.04.2024 - 18:56

Türkiye İşçi Partisi (TİP), yerel seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama paylaştı. "31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde ortaya çıkan başarıyı kutluyor, ülkemizin mutluluğunu paylaşıyor, tüm olumsuzluklara rağmen yılmadan zafere ilerleyen halkımızın inadını ve kararlılığını selamlıyoruz" denilen açıklamada partinin aldığı sonuca ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

Partimiz, 31 Mart seçimleri için kendisine koyduğu toplam hedefe ulaşamadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'ÇEYREK ASIRLIK SARAY İKTİDARININ YIKILACAĞINA OLAN İNANÇ YÜKSELMİŞTİR'

"31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde ortaya çıkan başarıyı kutluyor, ülkemizin mutluluğunu paylaşıyor, tüm olumsuzluklara rağmen yılmadan zafere ilerleyen halkımızın inadını ve kararlılığını selamlıyoruz. Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın yanında olacak, onun iradesinin ve mücadelesinin neferi olarak kalacaktır.

31 Mart seçimine dair Parti Meclisimizin ilk değerlendirmeleri şu şekildedir:

-14 Mayıs seçimi sonrasında oluşan ve toplumsal muhalefet arasında genel bir karamsarlığa neden olan yenilgi duygusu ortadan kalkmış, başarıya ve çeyrek asırlık Saray iktidarının yıkılacağına olan inanç yükselmiştir. Her ne pahasına olursa olsun, bu inanç korunmalı, büyütülmeli ve önümüzdeki mücadele döneminde halkımız arzuladığı zaferle buluşturulmalıdır.

-31 Mart seçimlerinde CHP’nin gösterdiği başarı ve AKP-MHP blokunun yaşadığı hezimet tüm toplumsal muhalefet ve sosyalist partiler açısından beklenmedik olmuştur. Toplumda olgunlaşan ve 31 Mart sonuçlarına bakıldığında bir dip dalgası halini almış olan bu eğilimin neden ve nasıl öngörülemediği, kaynakları ve anlamı partimiz tarafından mutlaka değerlendirilmesi gereken bir konudur. Seçimden tüm Türkiye’yi yeniden umutlandıracak bir başarı ile çıkan CHP ve DEM Parti’yi, ayrıca Hozat’ta ve Saratlı’da belediye başkanlığını kazanan Sol Parti’yi tebrik ediyoruz. Devletin kolluk güçlerini seferber ederek başvurduğu 'taşıma seçmen' gibi yolların kayyım politikalarının bir başka örneği olduğunu ve bu darbeci siyasal niyetler karşısında halk iradesinin her zaman yanında olduğumuzu da belirtmek isteriz.

-Partimiz, Hatay’ın Samandağ ilçesinde ve Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştır. Türkiye genelinde onlarca adayını da belediye meclisine sokmuştur. Resmi olmayan sonuçlara göre, kazanma iddiası taşıdığımız bazı ilçe ve beldelerde ise küçük oy farklarıyla belediye başkanlığı kaybedilmiştir. Genel Başkanımızın adaylığı ile ülke siyasetinin gündemine yerleşen Gebze’de ise hem işçi sınıfı hareketinin güçlü bir mevzi kazanması hem de kent muhalefetinin temsilciliğine talip olma iddiamız önemli bir mesafe kat etmiş olmakla birlikte sandık sonuçlarına arzu ettiğimiz oranda yansımamıştır. Bununla birlikte, Gebze’de yürüttüğümüz seçim çalışması Türkiye işçi sınıfının en büyük merkezlerinden birine partimizin kök salmasını ve daha uzun vadeli bir çalışma için zemin bulmasını sağlamıştır. Elde edilen kazanımların önemi ve değeri asla tartışma konusu yapılamayacak olmakla birlikte, partimiz, 31 Mart seçimleri için kendisine koyduğu toplam hedefe ulaşamamıştır.

-Partimiz Türkiye’de AKP-MHP blokunun ve Saray iktidarının yenilgisini önceliklendirmiştir ve bu konumunu korumaktadır. Bu sebeple 1350 il-ilçe-belde belediye başkanlığı seçim çevresinin sadece 156’sında aday göstermiş, geri kalan seçim çevrelerinde muhalefet güçlerinin kazanmasına engel olmamak amacıyla belediye başkanlığı yarışına girmemiştir. Belediye başkanlığı seçiminin yanı sıra belediye meclislerinin önemini anlatmakta ise başarılı olamamıştır.

-Partimizin belirlediği hedeflere ulaşamamasının bir diğer nedeni ise halka gerçek seçenekler sunmakta arzu ettiğimiz inandırıcılığı sağlayamamamızdır. Halkımız Türkiye İşçi Partisi’nin yönetme iddiasına ikna olmamış, milletvekilliği seçimlerinden farklı olarak sadece bir adayın kazandığı bir seçim sistemine sahip yerel seçimlerde kazanmaya odaklı bir oy davranışı sergilemiştir.

-Partimizin 31 Mart seçimi sürecindeki hedeflerinden biri de ülke toprağına kalıcı kökler salmak ve yerel örgütlerimizin kendi alanlarında güçlenmesiydi. Bu hedef açısından da önemli kazanımlar elde ettiğimiz, ülkenin dört bir yanında birçok ilçede kalıcı bağlar ve örgütsel ilişkiler tesis ettiğimiz açık olmakla birlikte, yine kendimize koyduğumuz hedeflerin altında kaldığımız görülmektedir.

-Partimizin, bilhassa 14 Mayıs seçimi sonrasında toplumda oluşan karamsarlığı geri çevirecek çıkışlar yapamaması, topluma seslenen sözcülerinin medya ambargosu gibi nedenlerle sesini duyuramaması, başta Hatay olmak üzere birçok bölgede örgütsel işleyişimizin istenen ivmeye kavuşturulamaması, merkezi çalışmaların olması gereken tempoda ve yoğunlukta sürdürülmesi için gerekli kadro birikimini kullanamaması, neredeyse yok denecek mali kaynaklarla çalışma sürdürmek zorunluluğunun kırılamaması gibi nedenler de önümüzdeki mücadele döneminin özeleştirel biçimde değerlendirilmesi gereken başlıklarındandır. Parti Meclisimiz, bu sonucu yaratan tüm sorunların sorumluluğunu üstlenmektedir ve çözüm iradesini de gösterecektir.

-Partimiz açısından gözlenen olumsuzluklara rağmen, Türkiye’nin toplumsal mücadele alanında yepyeni olanakların açıldığı bir döneme girmekteyiz. Tıpkı 2019 seçiminde İstanbul ve Ankara’nın AKP’den alınmasının yarattığı umut ve kararlılık döneminin partimizin en ciddi yükselişi yaşadığı dönem olması gibi, 31 Mart seçiminin ertesinde daha güçlü biçimde oluşan umut ve kararlılıkla dolu mücadele döneminin de Türkiye İşçi Partisi açısından büyük olanaklar barındırdığı açıktır. Partimiz, kendi çalışmalarını değerlendirirken önümüzdeki dönemin olanaklarının nasıl en devrimci biçimde kullanılacağına yanıt vermeyi önceliklendirecektir. Partimiz Türkiye işçi sınıfına verdiği sözü tutacak, mutlaka kazanacaktır.

-Partimiz, hafta sonu gerçekleştireceği Parti Meclisi toplantısı ile birlikte 2024 1 Mayıs’ının olabilecek en coşkulu ve kitlesel biçimde gerçekleştirilmesi için çalışmalarına başlayacaktır. Aynı zamanda, yine PM toplantısı ile birlikte tek tek üyelerimizden merkezi kurullarımıza kadar genişleyen bir kapsamda tüm parti çalışmasını, işleyiş biçimini, yayın politikasından mali altyapısına kadar bütün birimlerini ve önümüzdeki dönemin siyasal mücadele yaklaşımını inşa edeceği bir yaz çalışma dönemine girecektir.

-31 Mart seçimlerinde oyunu Türkiye İşçi Partisi’nden yana kullanan yüz binlerce yurttaşımıza teşekkür ediyoruz. Tüm seçim süreci boyunca yaşadığımız talihsizliklere, imkansızlıklara ve zaman zaman ortaya çıkan hatalara rağmen büyük bir özveri içinde çalışmalarını sürdüren, partimizin sesini ulaşabildiği her yöreye taşıyan üyelerimizi ve gönüllülerimizi sevgiyle kucaklıyoruz. Partimiz, sırtını sadece halkına ve üyelerine dayadığını bir kez daha göstermiştir. Türkiye İşçi Partisi mücadelesini de varlığını da halkına ve üyelerine dayanarak sürdürmeye devam edecektir.

Partimiz, başta Samandağ ve Hacıbektaş olmak üzere yerel yönetimlerde elde ettiği tüm mevzileri ülkeye örnek olacak ve halkımıza umut verecek sosyalist belediyecilik uygulamalarını yaşama geçirmek için kullanmak üzere kolları sıvamıştır. Kazanılan belediyelerde sosyalist belediyeciliği hayata geçirirken, belediye meclislerinde de halk adına denetim görevimizi eksiksiz yerine getireceğiz.

Seçim sonuçlarının ve partimizin çalışmalarının ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu amaçla 6-7 Nisan tarihlerinde Parti Meclisi toplantısı düzenlenecek ve ayrıntılı değerlendirme ile partimize düşen görevler kamuoyuyla paylaşılacaktır."