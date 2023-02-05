TKH seçim bildirgesini ilan etti... 'Bir başkadır sosyalizm'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:02

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 21:24

Seçime girme yeterliliğine sahip bulunan ve orak-çekiç logosuyla seçim pusulasında yer alacak olan Türkiye Komünist Hareketi (TKH) bugün İstanbul'da düzenlediği buluşmada seçim bildirgesini, sloganını ve milletvekili adaylarını ilan etti.

Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'ndeki buluşmada TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek ve TKH İstanbul İl Başkanı Kamil Tekerek birer konuşma yaparken sinema sanatçısı Gülsen Tuncer de Mustafa Suphiler için yazılmış şiirleri seslendirdi.

Aysel Tekerek konuşmasında, ülkenin sosyalist damarının güçlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. TKH MK üyesi Kurtuluş Kılçer ise konuşmasında Cumhuriyet'in bugün yüzüncü yılında yönünü aradığını, "ya kapitalist Türkiye'nin restorasyonu ya da yeni bir Cumhuriyet ikilemi" ile karşı karşıya olunduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Yönünü arayan bir Cumhuriyet'in bir kez daha kapitalist yoldan ilerlemesine hayır diyeceksen, kapitalist yolun bir karşı devrime yol açtığını biliyorsak, yeni bir yol açmak durumundayız. Partimiz Türkiye Komünist Harekti, tam da bu noktada Yeni Bir Cumhuriyet programını örgütlemek üzere kendisini tanımlıyor." .

"ÖRGÜTLÜ MÜCADELE İLE YENİ CUMHURİYET"

TKH'nin ilan ettiği seçim bildirgesinde "Cumhuriyetin yüzüncü yılına yaklaşırken zaferini ilan etmeye hazırlanan bu gerici rejime dur demenin zamanıdır! Bugün, yaklaşık yüz yıl önce halkımızn emperyalizme karşı mücadelesi ile kurulan 1923 Cumhuriyeti yıkılmıştır. Bugün yeni bir cumhuriyet kurulmalıdır. Yeni bir cumhuriyet, emekçilerin örgütlü gücü ve mücadelesi ile kurulacaktır. Türkiye Komünist Hareketi, sömürünün son bulacağı emekçilerin iktidarı için, eşitlikten ve özgürlükten yana bir düzen için, laik ve bağımsız Yeni Bir Cumhuriyet için bütün halkımızı mücadeleye güç vermeye çağırıyor!" çağrısı yer aldı.

TKH'nin ilan ettiği seçim sloganında sosyalist ve parti vurgusu ön plana çıktı. "Bir Başkadır Sosyalizm" ve "Biz Başkayız", TKH'nin iki ana sloganı olarak ilan edildi.

Sanatçı Gülsen Tuncer'in de milletvekili adayı olduğu TKH'nin diğer milletvekilleri adayları ise emeklilerden, işçilerden ve öğrencilerden oluştu.