TKH'den Erdoğan'a: Amerika nere? Akdeniz nere? Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?

Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:53

Güncelleme: 13.10.2023 - 16:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'le Filistinli direniş örgütleri arasında yaşanan çatışmaların ardından ABD’nin İsrail’e destek için USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunu göndermesi üzerine “E bay Amerika, ya Amerika nere Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada? Şimdi, Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Amerika'dan beklenen nedir, budur" demişti.

ABD'nin İsrail için "gemi" desteği ve Erdoğan’ın bu yanıtı üzerine, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın USS Gerald Ford gemisine yaptığı ziyaret akıllara geldi. Bayraktar, ağustos ayında Akdeniz’de tatbikat yapan gemiye özel davetle gitmiş ve geminin güvertesinde fotoğraf çektirmişti.

Erdoğan'ın ABD'ye yönelik "tepki"si üzerine Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı'na bir soru yöneltildi.

"O ZAMAN NEDEN İHTİYAÇ DUYMADI?"

“Selçuk Bayraktar’ın orada ne işi vardı?” diye sorulan TKH açıklamasında “Ağustos ayında Akdeniz’de NATO’nun tatbikatına katılan dünyanın en büyük uçak gemisi Amerika’dan gelmemiş miydi? O zaman neden “Amerika nere, Akdeniz nere?” diye sorma ihtiyacı duymadı” ifadeleri yer aldı.

TKH’nin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruyoruz: Amerika nere? Akdeniz nere? Selçuk Bayraktar’ın ne işi var orada?” başlığıyla yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin’de yaşanan savaş üzerine ABD’nin Akdeniz’e uçak gemisi göndermesi ile ilgili dün bir kere daha “Amerika nere? Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var orada?” açıklamasında bulundu.

Ancak Erdoğan’ın önce şu sorulara yanıt vermesi gerekmektedir:

Geçtiğimiz Ağustos ayında Akdeniz’de tatbikat yapan Amerikan uçak gemisine özel davetle giden ve geminin güvertesinde şov yapar gibi fotoğraflar çektiren damadı Selçuk Bayraktar’ın orada ne işi vardı?

Ağustos ayında Akdeniz’de NATO’nun tatbikatına katılan dünyanın en büyük uçak gemisi Amerika’dan gelmemiş miydi? O zaman neden “Amerika nere, Akdeniz nere?” diye sorma ihtiyacı duymadı.”