Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'lerde konuşturuyorlar
Eskişehir'de iftar programında konuşan Erdoğan, damadı ve Baykar yöneticisi Selçuk Bayraktar'a ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Bu defa televizyon programları ve konuklarını hedef alan Erdoğan, "Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa bunları TV’lerde konuşturuyorlar. Elinize dizinize dursun" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de gençlerle iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Erdoğan, damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk aşağı yukarı. Ya ne yaptı Selçuk? Neymiş damatmış.
Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Şu anda çocukları aldıkları bu terbiyeyle devam ediyor.
Öyle bir baba ki; devletin tahsis ettiği yerleri bile almıyor.
Ne kadar imansız kitapsız komünist varsa bunları TV’lerde konuşturuyorlar.
İşleri güçleri ‘Erdoğan bunlara bol bol para verdi’ yalanları’. Elinize dizinize dursun.”
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