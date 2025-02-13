TKH’nin yetkili kurumları önümüzdeki dönem çalışmalarını belirledi ve bildirgeyle ilan etti: ‘İstibdat rejiminin sınırlarını kabul etmiyoruz'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:14

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:15

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Parti Meclisi geçen günlerde toplanırken, önümüzdeki dönemin siyasal hedeflerini belirledi. Parti Meclisi; partinin Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Komitesine bu hedeflere varılması için yetkilendirerek, “İstibdat rejiminin sınırlarını kabul etmeyecek, sınırları biz belirleyeceğiz” başlıklı bir bildirge de yayımladı.

‘DEVRİMCİ GÜÇLERE YÖNELİK POLİSİYE OPERASYONLAR’

AKP’nin yerel seçimlerin ardından başlattığı “yeni anayasa” sürecinin farklı boyut ve açılımları ile devam ettiğinin vurgulandığı bildirgede; “Düzen siyasetinde bir yandan ‘normalleşme’ başlığı bir yandan baskı siyaseti gündeme getirilirken, diğer yandan bölgedeki yeni siyasal denkleme göre Kürt siyasetini de içine alan bir ‘çözüm’ gündeme gelmektedir. AKP’nin devreye soktuğu bu siyaset tek başına sıkışmış olması ile açıklanamaz. Aynı zamanda emperyalizmin yeni dönemine uygun bir konum alma ve düzen siyasetinde sınırları yeniden çizme çabası vurgulanmalıdır. AKP, yeni döneme uygun bir siyasi düzlem yaratmak için bu düzlemin dışında kalan tüm siyasi aktörlere baskıyı siyaset aracı olarak kullanıp bir sınır çizme arayışındadır. CHP ve DEM Parti belediyelerine kayyum atama, gazetecilere ve Halk TV’ye dönük tutuklama dalgası, oyuncuların ‘Gezi soruşturmasına’ uğraması, teğmenlerin ‘yemin töreni’ ardından ihraç edilmesi, devrimci demokrat güçlere yönelik geliştirilen polisiye operasyonlar bu sınır çekmek çabasının ürünüdür” denildi.

‘ÇALINAN MİNARE KILIFINA UYMAMAKTA’

AKP’nin bir istibdat rejimine girdiğinin vurgulandığı bildirgede; “Bu istibdat rejimi, karakterine uygun olarak, ele geçirdiği hukuk sistemi aracılığı ile önce suç yaratmakta, sonra suç üzerinden bir politik söylem geliştirmekte, sonra da bu politik söylem üzerinden siyasi taraflaşmayı belirlemeye çalışmaktadır. Ancak AKP’nin siyasette oluşturmaya çabaladığı yeni düzlem, işsizlik ve yoksulluk boyunduruğunda olan emekçi sınıflar açısından bu sefer karşılık bulamamakta, çalınan minare kılıfına uymamaktadır. Geçtiğimiz 10 yıla damga vuran ‘AKP ha gitti ha gidecek’ beklentisi, solu AKP karşısında alternatif olarak CHP ve DEM Parti arasına sıkıştırmış, sol siyasetini de kaybetmiştir. Partimiz TKH, istibdat rejimini karşısına alan ilerici, devrimci, yurtsever ve sol bir alternatif odağın zorunluluğunun farkındadır” ifadeleri kullanıldı.

TKH, EMEĞİN GÜCÜNÜ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI!

Bu kapsamda TKH, 1 Mayıs’a kadar ülke geneline yayılmasını hedefledikleri “Ne Yapmalı?” toplantılarını ve Laiklik Meclisi’nin geçtiğimiz yıl ilan ettiği “3 Mart Laiklik Gününe” özel 3 Mart 2025 günü farklı illerde Laiklik Günü’ne yönelik çalışmalar başlatmayı kararlaştırdı. Ayrıca TKH, 8 Mart’ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de “ilerici kadınların” yapacağı etkinlikler ile “emekçi sınıfının direncini arttırmak” ve “emekçilerin seçenek yaratması” hedefiyle 1 Mayıs İşçi Bayramı çalışmalarını başlatmayı da kararlaştırdı.