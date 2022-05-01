Türkiye Komünist Hareketi'nden Maltepe'de 1 Mayıs mesajı: 'Bu hesaplaşmayı işçiler kazanacak'
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 1 Mayıs’a, 'değiştirirse bu düzeni işçiler değiştirir' diyerek girdi. Kortejde toplanan kitleye seslenen TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, "1 Mayıs sadece bir mücadele günü değil, aynı zamanda bir hesaplaşma günüdür" dedi.
Koornavirüs pandemisiyle geçen iki yılın ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında polis ablukası altında kutlandı. İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarının bu yılki adresi olan Maltepe'de Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyeleri de yer aldı.
Toplanma sırasında TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, Sınıf Tavrı’ndan Erkan Kılıç, İlerici Kadınlar Derneği’nden Nuray Yenil ve TKH MK üyesi Kurtuluş Kılçer kortejde toplanan kitleye seslendi.
"BU HESAPLAŞMAYI İŞÇİLER KAZANACAK"
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, "1 Mayıs sadece bir mücadele günü değil aynı zamanda bir hesaplaşma günüdür, bu hesaplaşmayı sermaye sınıfı ile, emperyalistlerle, gericilerle yapacağız ve bu hesaplaşmayı işçiler kazanacak. İşçi sınıfının aklını temsil eden partimiz sahte çözümlere de AKP karanlığına karşı da mücadeleyi büyütecek" dedi.
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