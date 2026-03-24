TKP'den Dışişleri Bakanlığı önünde protesto: 'O bildiriden ülkemizin adını derhal çıkaracaksınız'

TKP, Arap ve İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkenin ortak bildiri yayınlayarak İran'ı kınamasına tepki göstererek, Dışişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı.

"Utanç verici bildiriyi kabul etmiyoruz, o imza geri çekilmeli!" yazılı pankartın ardında toplanan TKP'liler "Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filoyu unutmayın" ve "İran halkı yalnız değildir" sloganları atarak "Katil İsrail işbirlikçi AKP", "Rezil bildirinizi yırtıp atacağız" ve "Ülkemizde işbirlikçileri kabul etmiyoruz" yazılı döviz taşıdı.

"KATİLLERE DUR DİYEMİYORSUNUZ, İRAN HALKINA MI GÜCÜNÜZ YETİYOR?"

TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arıkan, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"12 ülkenin temsilcisi Dışişleri Bakanları Riyad'da, Suudi Arabistan'da bir araya geldi. İran'da devam eden savaşa karşı toplandılar. Bir bildiri yayınladılar. O utanç verici bildiriye ülkemiz imza attı. Metin boyunca suçlanan kişi, suçlanan yer, suçlanan halk İran. Bir kere katil İsrail'in adı geçmez mi? Geçmediği gibi bir de İran'a saldırılarını derhal durduruyorlar. Hangi hakla, hangi cüretle, hangi meşruiyetle? Katillere dur diyemiyorsunuz İran halkına mı gücünüz yetiyor? Yetmez gücünüz.

Önce adını koyacaksınız, diyeceksiniz ki, 'Bizim safımız bizim safımız İsrail'in safı'... Adını koyacaksınız, diyeceksiniz ki, 'Biz bombalanan kardeş İran halkıyla ilgilenmiyoruz. 164 kız çocuğu umrumuz da değil.' Ama o 12 ülkenin temsilcisi de o ülkenin haklarını temsil etme meşruiyetini o bildiriye imza attıkları andan itibaren yitirmiştir.

Bizim safımız Filistin halkının yanıdır. Bizim safımız kardeş İran halkının yanındadır. Bizim safımız Venezuela'da, Küba'da, dünyanın dört bir yanında ABD haydutlarına İsrail haydutuna karşı direnen emekçi halklarla aynı saftadır. Saflarını, bu kadar net ilan etsinler. Desinler ki, ABD'ye gücümüz yetmiyor. Desinler ki İsrail'e kafa tutmaya gücümüz yetmiyor. O yüzden bu bildiriye imza attık desinler. Ama o bildiriye ülkemiz adına, Türkiye adına imza atma meşruiyetiniz, yetkiniz yok. İsrail'in ABD'nin kıranla bir netice Bizim hakkımız adına imza koyma yetkiniz yok. Hakkınız da değil, o bildiriden ülkemizin adını derhal çıkaracaksınız.

"BU ÜLKENİN EMEKÇİ HALKININ KALBİ İRAN HALKIYLA, FİLİSTİN HALKIYLA ATIYOR"

Tutturdular, 'Ulusal çıkarlarımız' diye devam ediyorlar. Bu palavraya karnımız tok. Sizin ulusal çıkar dediğiniz şey, bu patronların ceplerinden başka bir şey değil. Bu ülkenin emekçi halkının kalbi İran halkıyla, Filistin halkıyla atıyor. ABD'ye de meydan okuyoruz, İsrail'e de meydan okuyoruz. O çok gelişmiş silahlara sahip olan ABD'ye 25 gündür kök söktürüyorlar İran'da. Biz bölgemizde, Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de, İran'da kardeş halkların yanındayız. Ne İsrail'in, ne ABD'nin çıkarları bizim çıkarlarımızla bir, ortak değil. Bizim halkımızın çıkarlarıyla bunların çıkarları taban tabana zıttır. Ama Hakan Fidan ve temsil ettiği siyasi iktidar ve patronların çıkarı bir ve ortak. Bu utancı bu ülkenin halkı kabul etmez. Bu rezilliği emekçi halkınız taşımak zorunda da değil. Çok istiyorsanız Netanyahu'yla, çok istiyorsanız Trump'la bu utancı taşıyın. Ama emin olun emekçi halklar kazanacak."