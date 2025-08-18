TKP'den memurların iş bırakma eylemine destek

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından, "Bugün iş bırakıp meydanlara çıkan kamu emekçileri sadece kendi haklarına sahip çıkmakla kalmayıp, ülkenin bir avuç sömürücü tarafından yağmalanmasına karşı onurlu bir duruş sergileyecek. TKP üye ve gönüllüleriyle bugünkü grevin örgütlenmesinde yer alacak, kamu emekçilerinin bu onurlu mücadelesini büyütmek için üstüne düşeni yerine getirecek" açıklaması yapıldı.

TKP'den yapılan açıklamada, hükümetle kamu emekçileri sendikaları arasında süren toplu görüşme sürecinin, tam bir aldatmacaya dönüştüğü ifade edildi.

Göstermelik müzakerelerin ardından 6,5 milyon memur ve memur emeklisine enflasyon rakamlarının altında ücret artışları teklif edildiği belirtilen açıklamada, kamu emekçilerinin bu dayatmaya bugün iş bırakarak yanıt verdiği hatırlatıldı.

"KAMU KAYNAKLARININ YAĞMALANMASININ FATURASI EMEKÇİLERE KESİLİYOR"

Hükümetin ekonomiyi holdinglerin direktifleri doğrultusunda yönettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle işçi sınıfına ağır sonuçları olan bir ekonomi programı yürürlükte. Patronlar kazanmaya devam etsin diye, sömürünün, hırsızlığın ve kamu kaynaklarının yağmalanmasının faturası işçi ve emekçilere kesiliyor.

Sene başında asgari ücret artışı bu nedenle enflasyonun altında bırakıldı. Kamuda çalışan işçilerin ücret artışları bu nedenle aylarca bekletildi. Bu nedenle grevler yasaklanıyor. Şimdi de memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıl alacakları ücretlere ipotek koymak üzereler.

İşçi sınıfı tarafından yanıtı verilemeyen her saldırı bir sonrakinin daha şiddetli olmasına neden oldu. Tersine çevirmek kendi ellerimizde. Bugün iş bırakıp meydanlara çıkan kamu emekçileri sadece kendi haklarına sahip çıkmakla kalmayıp, ülkenin bir avuç sömürücü tarafından yağmalanmasına karşı onurlu bir duruş sergileyecek. TKP üye ve gönüllüleriyle bugünkü grevin örgütlenmesinde yer alacak, kamu emekçilerinin bu onurlu mücadelesini büyütmek için üstüne düşeni yerine getirecek."