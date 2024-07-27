TKP eylemlerini sürdürüyor: 'Ülkeyi fazlalıklarından kurtarmaya geldik'

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) sermaye karşıtı kampanyası devam etti. Koç Holding'e bağlı Tüpraş'ın önünde toplanan kalabalık, 'Bu dünyaya seni doyurmaya gelmedik' yazılı dövizlerle eylem yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 22:06
TKP eylemlerini sürdürüyor: 'Ülkeyi fazlalıklarından kurtarmaya geldik'
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Yıldız ve Rönesans Holding’in ardından TKP'nin sermaye karşıtı kampanyası bugün de Koç Holding'e bağlı Tüpraş önünde düzenlenen eylemle devam etti.

Türkiye Komünist Partisi emekçilerin sorunlarının kaynağına işaret ederek, gerçek çözümün büyük tekellerin mal varlıkları ve kârlarına el koymak olduğunu vurgulayan bir kampanya başlatmıştı.

Bugün de Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü Tüpraş Genel Müdürlüğü önünde buluşarak bir eylem yaptı. Saat 18.30'da Tüpraş önüne yapılan yürüyüşle başlayan eylem basın açıklamasıyla devam etti.

Öte yandan eylemde kullanılan dövizler de dikkat çekti. Dövizlerde yer alan "İşçiler ölüyor, sermaye büyüyor. 2024'te en az 878 işçi katledildi", "Ülkeyi fazlalıklarından kurtarmaya geldik", "Emekçilerin golü Koç'un kalesine", "Tüpraş Koç'un değil emekçilerin olacak", "Koç halka feda olsun”, “Bu dünyaya seni doyurmaya gelmedik” gibi ifadeler yer aldı.

Eylem, "Tüpraş halkındır devletleştireğiz" yazılı pankartın bina önüne asılmasının ardından sona erdi.


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