1 Mayıs'ta polisin attığı gaz kapsülü gözüne isabet etmişti: TKP'li avukatlar suç duyurusunda bulundu

Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:48

Güncelleme: 12.06.2024 - 12:48

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane'deki eylemde bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi Can Yasin, polis müdahalesi sırasında atılan gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucunda yaralandı.

Olaydan sonra büyük oranda görme kaybı yaşayan Can Yasin için TKP'li avukatlar bugün, İstanbul Adliyesi'ne gelerek, 1 Mayıs'ta görev alan kolluk görevlileri hakkında 'kasten yaralama' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"YÜZYILLAR BOYUNCA YASAKLANMIŞ"

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa vermeden önce adliye önünde açıklama yapan avukatlardan Mustafa Mert Doğan, "1 Mayıs Türkiye'de yüzyıllar boyunca yasaklanmış, yasaklanmaya çalışılmış, baskıya uğramış, gizlenmiş, saklanarak yapılmak zorunda kalınmış ama her zaman işçi sınıfının iradesiyle her zaman meydanlarda kutlanılmaya çalışılmış bir bayramdır. Bu bayram işçi sınıfının mücadele ve dayanışma günüdür. Bugün işçi sınıfının bağımsız siyasetinin, bağımsız mücadelesinin günüdür. Bugün başta Taksim Meydanı'nda olmak üzere Türkiye'nin meydanlarının, işçi sınıfının sesiyle yankılandığı gündür" dedi.

"POLİSİN ORANTISIZ MÜDAHALESİYLE GÖZÜNDEN YARALANDI"

Avukat Doğan, konuşmasının devamında, "Bizler 2024 1 Mayıs'ında işçi sınıfının bağımsız siyasetini kent meydanlarında haykırmak için toplanmıştık. Saraçhane meydanında toplandığımız sırada polis güçlerinin orantısız müdahalesi neticesinde bir yoldaşımızın gözünden yaralandığına şahit olduk. Bugün bu yaralama üzerine buraya toplandık. Bu yıl kutlanmış olan bir Mayıs'ın, Taksim savunusu olma ötesinde işçi sınıfının siyasetini, temsil iradesini büyütme amacı da vardır. Biz bu amacı ve bu iradeyi büyütmek için Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e yürüyüşe geçtik" ifadelerini kullandı.

"YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN TARİHSEL MEŞRUİYETİ VAR"

"Yürüyüşümüz Anayasa ve tarihsel meşruiyetten kaynaklanmıştır" diyen Doğan, "Bu meşruiyetin savunusunu her zaman yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Taksim sembolik önemi olan bir yer değil işçi sınıfının mücadele simgesidir. Bu açıdan işçi sınıfının mücadelesini, Taksim olmak üzere Türkiye'nin bütün kent meydanlarında vermeye devam edeceğiz. Bu mücadelemizi de engellemeye çalışmalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından adliyeye geçen avukatlar, 1 Mayıs'ta Saraçhane'de görev alan kolluk kuvvetleri hakkında 'kasten yaralama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.