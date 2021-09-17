TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan hakkında açılan davanın gerçek sebebini açıkladı
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, kendisi hakkında açılan soruşturmayı ve miting alanında yaşananları Cumhuriyet TV'ye anlattı.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verirken, hakkındaki suçlamaya ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuştu.
Okuyan hakkındaki soruşturmanın TELE 1’de yaptığı konuşma dolayısıyla başlatıldığı ve suçlamanın TCK 213’ten yapıldığı edinilen bilgiler arasında.
Okuyan, "Siyaset yalnız seçim demek değil. Hükümetler seçim dışı yollarla da gider; istifa, halk protestoları... İlk akıllarına gelenin darbe olması kendi zihniyetleridir" ifadelerini kullandı.
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