TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan Erdoğan'a '9 Eylül' yanıtı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:12

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri ve toplu açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kurtuluşu'na yönelik olarak "Bu millet, o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın sözlerine dair açıklamada bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "30 Ağustos ve 9 Eylül din savaşlarının değil, ulusal kurtuluş mücadelesinin önemli dönemeçleridir. Kazanan işgale karşı koyanlar, kaybeden işgalcilerdir" dedi.

Okuyan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Erdoğan İzmir’in Kurtuluşu için (9 Eylül) 'Bu millet, o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü' demiş. 30 Ağustos ve 9 Eylül din savaşlarının değil, ulusal kurtuluş mücadelesinin önemli dönemeçleridir. Kazanan işgale karşı koyanlar, kaybeden işgalcilerdir."