TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, çok sayıda Cumhuriyetçi aydın, gazeteci ve sanatçının girişimiyle başlatılan ''Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz'' başlıklı imza kampanyasını, imzacılara yönelik destek ve eleştirileri değerlendirdi.

"Barış ve çözüm söylemleri"nin ardına gizlenen dayatmalara dikkati çeken Okuyan, "sürecin aktörleri"nden gelen açıklamalara itiraz ederek "Tek kale maç mı yapacaklarını sanıyorlar?" diye sordu. Kemal Okuyan, "net bir tavır" olarak nitelediği kampanyanın, barış ve kardeşlik söylemleriyle yürütülen süreç kapsamında dayatılan bazı tartışmalara karşı güçlü bir itirazı temsil ettiğini vurguladı. Barış ve kardeşlik taleplerinin ümmetçilik, etnik ve mezhepsel kimliklere dayalı yapılar, yeni-Osmanlı hayalleri gibi unsurlarla sağlanamayacağını belirten Okuyan, “Bütün bunlarla kardeşlik ve barış olmaz” dedi. ''Sürecin yönsüz ve çok aktörlü bir karakter taşıdığını'' öne süren Okuyan, ''Şu anda kim ne derse desin bir yönetme krizi var'' diyerek özellikle Suriye'de yaşanan gelişmelerin belirleyici bir kriz başlığına dönüştüğünü ifade etti.

''SORGULAMADAN HİÇBİR YERE VARAMAYIZ''

Çok hassas, ilginç bir sürece girildiğini ve bütünüyle bir geriye dönüşün özellikle iktidar için neredeyse imkansız olduğunu ifade eden Okuyan, şunları kaydetti:

''Biz 'süreci destekliyor musun, desteklemiyor musun' ikilemini reddettik parti olarak. Başından beri. Bu soru yanlış. Ülkenin sorunlarının kaynağını tartışmaya ve bu kaynağı kurutmaya çalışıyoruz. Kimileri 'Lozan’ı tartışalım' diyor, biz ise 'buradan bir yere varılamaz' diyoruz. Kimileri 'Türkiye sınırlarını genişletsin' diyor, biz ise 'bugünkü sınırlar içinde eşitliği, refahı, aydınlığı tesis edelim' diyoruz. Kimileri 'Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu tartışalım' diyor, bizse 'bunu tartışacaksak, sonra elimizde tartışacak ne kalacak' diyoruz! Bugünü ve bugün ülkemizin asli sorunlarını tartışmadan, sorgulamadan hiçbir yere varamayız."

İmza kampasının çağrı metninde, "Biz aşağıda imzası yer alanlar Türkiye’nin cumhuriyetçi birikimini bu iddianın arkasında durmaya çağırıyoruz: Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz. Barış ve kardeşlik istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Lozan Anlaşması’nın sorgulanmasını, mevcut sınırlarımızın tartışılmasını, yeni-Osmanlı hayallerini, Türkiye İmparatorluğu gibi gayrimeşru adlandırmaları, ümmetçiliği, etnik ve mezhepsel kimliklere dayalı siyasal yapı ve kurumları istemiyoruz. Barış ve kardeşlik ve de bağımsız ve laik bir ülke, eşitlikçi bir düzen, planlı bir ekonomi istiyoruz. Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz" denilmişti.