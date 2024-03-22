TKP: Hatay’da oylar yükselişte

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

En zor günlerde TKP’nin Hatay halkının yanında olduğunun altını çizen Bostancı, “Depremin ilk gününün akşamında Ankara, İstanbul ve Ardahan’dan birçok TKP’li Hatay’a ulaştı. O kritik süreçte birçok insanın ayakta kalabilmesi dayanışmayla sağlandı” ifadelerini kullandı. Defne’de genel seçimlerde CHP’ye yüzde 90’ın üzerinde oy çıktığını kaydeden Bostancı, “‘Burası nasılsa bizde’ algısının Defne’yi getirdiği son durum bu. Defne’de artık zihniyetin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz anket çalışması yaptırmadık ama CHP’nin yaptığı anketlerde bile Defne’de biz öndeyiz. Hatay’da halk yapılanlara gereken yanıtı Defne’den verecek. Seçim gecesi herkes Defne’yi konuşacak” ifadelerini kullandı.

