TKP'den Meclis önünde NATO eylemi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 18:05

Güncelleme: 23.01.2024 - 18:05

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin görüşülecek düzenlemeye karşı TBMM önünde eylem yaptı.

"Üslere el konsun, NATO defolsun" ve "Katil ABD, ülkemizden defol" sloganlarını atan TKP'liler, TBMM'nin Ayrancı giriş kapısı önünde bir araya geldi.

Eylemde konuşan TKP MK Üyesi ve Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, "Bu ülkenin yurtseverleri, bu ülkenin komünistleri olduğu sürece Meclis'te istedikleri kadar oylasınlar, istedikleri kadar NATO'culuk yapsınlar. Karşılarında komünistleri görecekler, karşılarında yurtseverleri, bu ülkenin emekçilerini görecekler" dedi.

"NATO'NUN GENİŞLEMESİNE HAYIR DEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Arikan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütü NATO'nun genişlemesine ilişkin yapılacak oylama için buradayız. Bugün Meclis'te terör örgütü NATO'nun genişlemesini oylayacaklar. Daha dün 'Filistin halkı ölüyor' diyenler, bugün Filistin'de atılan bombaların arkasındaki NATO'nun izini, ABD'nin izini genişletmeyi, güçlendirmeyi oyluyorlar. Ancak bu ülkenin emekçi halkı var, bugün terör örgütü NATO'nun genişlemesine 'hayır' demek için buradayız.

"ABD ÜSLERİ DEFOLUP GİDECEK"

Bir yandan 'NATO başımızın belası' diyorlar, diğer yandan ülkemizin dört bir yanını ABD askerlerine, NATO askerlerine açıyorlar. Bu ülkenin halkı ve bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele edenler NATO'yu ülkeden defedecekler. Söz veriyoruz; ülkemizin başına bela olan NATO'yu defedeceğiz. Söz veriyoruz; NATO üsleri, ABD üsleri defolup gidecek.

Bu ülkenin yurtseverleri, bu ülkenin komünistleri olduğu sürece Meclis'te istedikleri kadar oylasınlar, istedikleri kadar NATO'culuk yapsınlar. Karşılarında komünistleri görecekler, karşılarında yurtseverleri, bu ülkenin emekçilerini görecekler.

"HEPSİ NATO'NUN ARKASINA SIRALANDI"

Finlandiya toplantısında birileri Meclis'teki toplantıya katılmayı unuttuğunu söyledi, birisileri ise iki ellerini de kaldırarak 'evet' dedi. AKP'si de, CHP'si de MHP'si de, hepsi NATO'nun arkasına sıralandılar.

Bu ülkenin bağımsızlığı ve halkı satılık değil. Bu ülkede tek bir NATO askeri, tek bir ABD askeri kalmayana kadar mücadele edeceğiz. Bunu ilan etmek için buradayız. Bugün buraya bir söz vermek için geldik. O söz emekçi halkımızın sözüdür. NATO'yu defedecek, emekçilerin memleketini tekrardan ayağa kaldıracağız."