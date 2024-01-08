Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi yola çıktı... TKP Genel Sekreteri Okuyan: Laik birikim inisiyatif almalı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 08.01.2024 - 03:00

Toplantıda ilk olarak divan belirlenirken divanda TKP Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler, Burçak Özoğlu ile Nevin Eracar görev aldı.

Toplantı kapsamında konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, THTM’nin, Türkiye’deki cumhuriyetçi birikimin yeni bir hamle yapması için kurulduğunu belirterek “Hilafet, Türkiye’nin bağımsızlığıyla ilişkili bir gündem olur biz tepki üretiriz. Tabii ki üretmeye devam edeceğiz. Onlar Vahidettin, Abdülhamit, Şeyh Sait dedikçe tepki vereceğiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin laik birikiminin artık bir inisiyatif alması lazım. Kurucu bir iddia olmadan inisiyatif alamazsınız. Karşımızdaki, tarihsel bir karşıdevrim. Onlar önümüze yeni yeni projeler koyuyorlar, beğenelim beğenmeyelim. Ama Türkiye’deki cumhuriyetçi birikimin şapkasını önüne koyup bir iddia nasıl taşıyacağız demesi lazım. 100 yıl öncesine dönük bir iddia olamaz. Cumhuriyetçi birikim Türkiye’nin modern yüzüdür. Bu birikimin 100 yıl öncesiyle yetinmesi imkansızdır” dedi.

“Ama Türk Kürt kavgası Türkiye’yi dağıtır. Sünni Alevi kavgası Türkiye’yi dağıtır” diyen Okuyan, “Çok ağır bir dağılma ve çatışma ihtimali çıkar. Çatışmadan korkmayız ileriye götürecekse ama etnik temelli bir çatışmanın dünyanın hiçbir yerini ileriye götürme şansı yoktur” görüşünü dile getirdi.

YAZARLARIMIZ DA KATILDI

Gazetemiz yazarları Zülâl Kalkandelen ve Barış Terkoğlu da genel kurula katıldı. Kalkandelen, “1919’dan bugüne yansıyan ruh devrimci, antiemperyalist, halkçı, kamucu, laiktir ve yurtseverdir. Bizim görevimiz bu karanlık ortamda karşıdevrime karşı yanıt vermektir. Ne yazık ki TBMM, Saray’ın ve sömürenlerin teşkilatıdır. Yapmamız gereken halkın teşkilatını kurmak, halkın gündemini konuşmaktır” dedi. Terkoğlu ise “Yoksul halka ulaşamıyorsanız laikliğin bir devrimci kazanım olduğunun farkında değilsiniz demektir. Sol cumhuriyetçi değerlerle barışmadan ilerici hiçbir hamlede bulunamayacaktır” ifadelerini kullandı.