TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Fatih Portakal'ın 'Concon' yorumuna yanıt verdi

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:33

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:55

31 Mart'ta gerçekleştirilecek belediye seçimlerine kısa bir süre kaldı. Seçim yaklaşırken siyasi partilerin seçim stratejleri ve adayları de netleşiyor.

Türkiye Komünist Partisi de şimdiye dek üç bölgeden belediye başkanı adaylarını açıkladı. TKP Hatay-Defne'de Hizam Hasırcı, İstanbul-Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu ve İstanbul-Kartal'da Gökmen Dumlu'yu aday gösterdi.

Mevcutta Tunceli Belediye Başkanı olan nam-ı diğer Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığı ise eleştirilere konu oldu.

'CONCON' YORUMUNA YANIT GECİKMEDİ!

Cumhuriyet TV'de gündeme gelen açıklamaları değerlendiren TKP Genel Sekreteri Okuyan, Sözcü TV Haber Spikeri Fatih Portakal'ın Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığına ilişkin söylediği, "Bağdat Caddesi’ni, Fenerbahçe’yi biliyorsunuz…‘Concon’ dediğim zengin kesim yani… Şimdi Orada Fatih Mehmet Maçoğlu gelse, ‘Komünist Başkan, tamam hoş geldin…’ diyecek de tamam sen ne yapacaksın adama? Ne anlatacaksın adama? Devrimden mi bahsedeceksin?" sözlerine de yanıt verdi.

Okuyan, "Bazen 'Kadıköy'de ne işiniz var' gibi tepkiler geliyor. Hatta bazen basın mensupları bunu yapıyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bütün siyasi partiler aday gösterebilir. Müteahhitler cirit atıyor, bunu tartışsınlar. Depremde ağır sorumluluğu olan kişiler düzen partilerinin önemli kentlerde aday oluyor, bunlar tartışılsın. Normalde çok sert tepki vermemiz gerekir. Kadıköy'ü belli zenginlerin yaşadığı bir yer olarak görüyorlarsa Türkiye'de yaşamıyorlar demektir." ifadelerini kullandı.

"MAÇOĞLU ÇOK CİDDİ DESTEK ALIYOR"

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'de ciddi bir destek aldığını belirten Okuyan, "Parti olarak öncelikli tercihimiz Kadıköy değildi ama başka sebeplerle. Biz bir yeri ele alırken birinin kalesi diye bakmıyoruz. Maçoğlu'nun Kadıköy'de oy bölmesi gibi bir durum yok. Matematik olarak Kadıköy'de AKP'nin kazanma ihtimali yok, herkesin içi rahat etsin. Maçoğlu'nun kaybedeceğini düşünerek üzülenler ise oy vererek destek olabilir. Ama 'Yazık olacak Maçoğlu'na' gibi bir yaklaşıma gerek yok, seçime daha uzun süre var" ifadelerini kullandı.

"ADAY ÇIKARDIĞIMIZ BÖLGELERDE İDDİALIYIZ"

TKP'nin 20 şubata kadar yeni bölgelerde de aday açıklamaları yapacağını belirten Okuyan, "Bu haftasonu Çiğli adayımızı tanıtacağız. İlerleyen haftalarda da daha yoğun bir şekilde aday açıklayacağız. Pek çok yerde aday çıkaracağız. Tüm illerde belediye başkanı adayı çıkarmasak da belediye meclis üyeliği için listelerimiz pusulada yer alacak" diye konuştu.

TKP'nin belli bölgelerde iddialı olduğunu söyleyen Okuyan "Kadıköy'de çok iddialı bir adayımız var. Hatay-Defne ilçesindeki adayımız da iddialı. Orada depremden dolayı yaşanan yıkım rant ekonomisidir, bu ağır yıkımı bu düzeni ortadan kaldırmak isteyen komünistler değiştirebilir. İstanbul-Kartal da iddialı olduğumuz bir bölge. Kartal İstanbul'un emekçi ilçesi olarak bilinir" dedi.

"SOLA KARŞI DÜZEN PARTİSİ DESTEKLENİRSE KIZARIZ"

Okuyan, basına yansıyan biliglere göre Türkiye İşçi Partisi'nin de Kadıköy'de aday çıkaracağı konusuna ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"TİP ile görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Maçoğlu ile de defalarca görüştüler. Solda duran diğer partilerin Maçoğlu'nu desteklemesini ve aday çıkarmamasını elbette isteriz. Ancak siyasi partiler kendi kararlarını kendileri verir, herhangi bir siyasi oluşuma kızma şansımız yok. CHP dönüp bize 'neden aday çıkarıyorsunuz' dediğinde tepki veriyorsak, biz de bu yaklaşımda bulunmayız. Bir çağrıda bulunup adayımızın desteklenmesini isteriz ama bu bir kızgınlığa dönüşmez. Ancak soldaki partilerin sola karşı düzen partilerini desteklemesine kızarız. Bu geçmişte yaşandı."