Tokat Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Tokat'ta ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:53

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:53

Tokat'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS TOKAT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Tokat'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97.1'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA TOKAT'TA NE KADAR OY ALDI?

Tokat'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33.93 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA TOKAT'TA NE KADAR OY ALDI?

Tokat'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66.07 oy aldı.

14 MAYIS TOKAT SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tokat seçim sonuçları! Tokat'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Tokat'ta kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN TOKAT'TA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta yüzde 63.31 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TOKAT'TA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Tokat'ta yüzde 31.27 oy aldı.

SİNAN OĞAN TOKAT'TA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Tokat'ta yüzde 5.09 oy aldı.