TOKİ ihalesini AKP'li belediye başkanının şirketi aldı

Yayınlanma: 29.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tartışmalı ihalelere imza atmaya devam ediyor. TOKİ, son olarak Diyarbakır Bağlar’da yapımı planlanan 1249 adet konut inşaatı için ihaleye çıktı. İhaleyi 2 milyar 670 milyon TL’ye AKP Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın şirketi MAY İnşaat şirketi aldı. MAY İnşaat, AKP’li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın aile şirketi olarak da biliniyor. Yarka, 2019’da yerel seçimlerde belediye başkanı seçildikten sonra şirketteki payını Ahmet Yarka ve Doğukan Yarka’ya devretti.

Ankara merkezli şirket bugüne kadar 15 milyar 804 milyon değerinde 19 kamu ihalesine imza attı. Şirketin proje yaptığı kentler arasında Hatay Kırıkhan, Antakya Gaziantep İslahiye, Diyarbakır Bağlar da yer alıyor.