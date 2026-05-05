TOKİ’nin kurası bir iddiayla daha Meclis gündeminde: 'Başvuru ücretleri iade edilmiyor'

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) İstanbul'daki kura çekimlerinde “7 haneli numara” skandalının ardından bu kez de hak sahibi olamayan yurttaşlara başvuru ücretlerinin iade edilmediği iddiası ortaya atıldı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Öztürk, Şikayetvar gibi platformlarda büyüyen "başvuru kaydı bulunamadı" ve "para iadesi yapılamıyor" iddialarını sordu.

"VATANDAŞIN 5 BİN LİRASI BUHAR MI OLDU?"

CHP’li Öztürk, başvuru bedeli olan 5 bin TL’yi yatırmasına rağmen sistemde kaydı görünmeyen kaç yurttaşın olduğunu sordu ve şunları söyledi:

“Kura çekimlerinde 1 milyonun üzerindeki numaraları yok sayan o meşhur yazılım, şimdi de vatandaşın parasını yutmaya başladı. Şikayetler ortada; vatandaş parasını Halkbank, Ziraat gibi devlet bankaları üzerinden yatırmış, dekontu elinde, E-devlet’te başvurusu görünüyor. Ama ATM’ye gidince ‘Bu T.C. kimlik numarasına ait başvuru yoktur’ uyarısı alıyor. Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? Vatandaşın 5 bin lirası TOKİ’nin ya da bankaların kasasında rehin mi tutuluyor?”

"HEM EV YOK HEM PARA İADESİ YOK!"

Mağdurların haftalardır müşteri hizmetlerine ulaşamadığını ve banka ile TOKİ arasında mekik dokuduğunu ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

“İnsanlar umutla ev sahibi olmayı bekledi, kura çıkmadı; şimdi ise kendi paralarının peşine düştüler. İstanbul, Adana, Silivri... Türkiye’nin dört bir yanından aynı şikâyetler geliyor. Sistemsel hata diyerek bu işin içinden çıkamazsınız. Eğer sistemde başvuru yoksa bu insanlar parayı kime yatırdı? Eğer başvuru varsa, neden iade yapmıyorsunuz? Bu, dar gelirli vatandaşın cebindeki son kuruşa göz dikmektir.”

"BU SİSTEM DERHAL İNCELEMEYE ALINMALI"

Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrısını yineleyerek konunun takipçisi olacağını vurguladı:

“Daha önce söyledim, yine söylüyorum: TOKİ’nin kura ve iade yazılımı çökmüştür. Ortada büyük bir sistemsel usulsüzlük var. Vatandaşın parasının iade edilmemesi kabul edilemez. Bakanlık bu 'hayalet başvuru' sorununu derhal çözmeli, vatandaşın parası bir an önce iade edilmelidir. Kimse bu milleti sahipsiz sanmasın.”