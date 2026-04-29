2026 TOKİ İstanbul projesinde yer alacak ilçeler, başvuru yapan milyonlarca yurttaş tarafından yakından takip edilirken, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda birçok bölgede yeni konut alanlarının oluşturulacağı belirtiliyor. Peki, İstanbul TOKİ evleri nereye, hangi semtlerde yapılacak? 2026 TOKİ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası konut dağılımı nasıl?

TOKİ İSTANBUL EVLERİ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Yatay mimari ve mahalle kültürünü esas alan proje kapsamında 1+1 ve 2+1 konut tipleri planlanırken, TOKİ İstanbul'da şu an için resmi ilçe listesi açıklanmamış olsa da Arnavutköy, Başakşehir, Maltepe ve Tuzla gibi bölgeler ön plana çıkıyor. Bu ilçelerin yanı sıra İstanbul’un gelişim aksında yer alan farklı bölgelerde de yeni TOKİ konut alanlarının oluşturulması planlanıyor.

TOKİ İSTANBUL 100 BİN KONUT İLÇE DAĞILIMI NASIL OLACAK?

İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, ilçelere göre konut dağılımı merak konusu olmaya devam ediyor. TOKİ tarafından henüz resmi bir ilçe bazlı kontenjan listesi açıklanmazken, proje planlamasında dikkate alınan nüfus yoğunluğu, arazi yapısı, ulaşım hatları ve kentsel dönüşüm ihtiyacı doğrultusunda olası dağılım senaryoları şekillenmeye başladı.