TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesinde kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sözleşme aşamasının ne zaman olacağı merak edildi. Peki, İstanbul TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman? TOKİ sözleşmeleri hangi tarihte imzalanacak?

TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN?

Kura çekilişi sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme süreci, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde başlatılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır. Uygulamada genellikle kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 ila 3 ay içinde bankalar üzerinden sözleşme işlemleri tamamlanmaktadır.

Sözleşme aşamasında konut bedelinin yüzde 10’u peşinat olarak ödenirken, kalan tutar için 240 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlamaktadır. Bu ödeme modeliyle TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli planlarla konut sahibi olmasını amaçlıyor.

İSTANBUL TOKİ KONUT ÖDEME PLANI

İstanbul’da TOKİ tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında daire tiplerine göre fiyatlar ve ödeme planları netlik kazandı.

Bu kapsamda, 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 ay vade seçeneğiyle aylık taksitler yaklaşık 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutlar için satış bedeli 2 milyon 450 bin TL olarak açıklanırken, 245 bin TL peşinat ve 240 ay vade ile aylık ödemeler 9 bin 188 TL seviyesinde planlandı.

80 metrekarelik 2+1 dairelerde ise fiyat 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlar için 295 bin TL peşinat alınacak ve 240 ay vade kapsamında aylık taksitler 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.