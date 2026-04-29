TOKİ kuralarında usulsüzlük iddialarına yanıt: 'Kuralar noter huzurunda yapıldı'

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konutun kura çekim işlemleri tamamlandı.

Kuranın ardından usulsüzlük yapıldığına yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. 7 haneli sıra numarasına sahip olanlara konut çıkmadığı, bunun da teknik ya da yazılımsal bir sorun olabileceği iddiaları gündeme geldi.

İddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

"RESMİ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINMALI"

"Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır. Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış, şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir. Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."