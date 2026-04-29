TOKİ kuralarında usulsüzlük iddialarına yanıt: 'Kuralar noter huzurunda yapıldı'

29.04.2026 10:35:00
Haber Merkezi
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin usulsüzlük iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, "Tüm kura süreci noter huzurunda ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır" denildi.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konutun kura çekim işlemleri tamamlandı.  

Kuranın ardından usulsüzlük yapıldığına yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. 7 haneli sıra numarasına sahip olanlara konut çıkmadığı, bunun da teknik ya da yazılımsal bir sorun olabileceği iddiaları gündeme geldi.

İddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

"RESMİ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINMALI"

"Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır. Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış, şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir. Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

İstanbul TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman? TOKİ sözleşmeleri hangi tarihte imzalanacak? TOKİ 500 bin konut projesinde kura sürecinin tamamlanmasının ardından, sözleşme tarihleri araştırılıyor. Peki, İstanbul TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman? TOKİ sözleşmeleri hangi tarihte imzalanacak?
TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2026 e-Devlet TOKİ isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı! İstanbul'da hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen heyecanlı bekleyiş sona erdi. 27 Nisan itibarıyla 3. gün çekilişleriyle tamamlanan kuraların ardından, ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş gözünü sonuç ekranına çevirdi. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte 2026 e-Devlet TOKİ sonuç sorgulama ekranı ve isim listelerine dair tüm detaylar...
TOKİ asil olarak hak sahibi oldunuz ne demek, ne anlama gelir? TOKİ kura çekimleri sonrasında binlerce yurttaşın ekranında beliren "Asil olarak hak sahibi oldunuz" ifadesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, TOKİ asil olarak hak sahibi oldunuz ne demek, ne anlama gelir?