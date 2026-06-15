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Tom Barrack'tan, Erdoğan'a teşekkür

Tom Barrack'tan, Erdoğan'a teşekkür

15.06.2026 13:05:00
Güncellenme:
DHA
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Tom Barrack'tan, Erdoğan'a teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve İran arasındaki mutabakata verdiği desteği "takdirle" karşıladıklarını söyledi.
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD-İran barış mutabakatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

ERDOĞAN'A "TAKDİR"

Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik tavrını desteklediklerini belirten Büyükelçi Barrack, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdirle karşılıyoruz. Milletler diyaloğu, ortaklığı ve barış ile güvenliğe yönelik ortak bir taahhüdü seçtiğinde ilerleme mümkündür” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Büyükelçi Barrack'ın teşekkür ederek alıntıladığı söz konusu paylaşımında, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı bölgede barışın hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak değerlendiren Erdoğan, memnuniyetini dile getirmişti.

Türkiye'nin barış ve istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a; diplomatik destekleri için de Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etmişti.

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